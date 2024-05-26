Бобби Грин: Пимблетт проиграл Гордону, но не может смириться с этим

Рейтинговый легковес UFC рассказал о своем отношении к, а также раскритиковал за его слова после неудачного поединка против

«Он совсем неплохой боец. Проблема в том, что он никак не замолчит. Замолкни уже, улыбайся и будь тем глупым ребенком с этой странной прической, будь счастливым и танцуй, чтобы не происходило вокруг. Но он слишком много говорит. Помните его бой против Гордона, да? Тогда он начал говорить что-то вроде: нет, я полностью перебил его. Хотя вокруг все видели, что он проиграл тот бой. Ему нужно стать более смиренным. Но он не хочет смириться. Это его унижает»

Грин и Пимблетт проведут очный поединок на турнире UFC 304 в Манчестере. Бобби подходит к этой встрече после победы по очкам над Джимом Миллером.