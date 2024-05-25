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    Чикадзе уверен, что станет претендентом на титул в случае победы над Алленом

    Бои ММА UFC
    Представитель топ-15 полулегкого дивизиона UFC Гига Чикадзе готов потребовать от руководства промоушена поединок за пояс в случае победы над Арнольдом Алленом.

    Арнольд Аллен
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    Арнольд Аллен

    «Он очень сильный противник. Я считаю, что это, возможно, претендентский поединок для меня. Для Аллена в текущей ситуации, вероятно, важнее оставаться на своем месте. Прямо сейчас он занимает пятое или шестое место в официальном рейтинге UFC, и он уже проиграл бой, который мог принести ему титульный поединок. Это 2 разных пути. У меня 8 побед в UFC и только одно поражение. Последний мой бой был победным, и, безусловно, очередной выигрыш вернет меня туда, где мое место»

    Чикадзе и Аллен подерутся на UFC 304 в Манчестере. Гига свой последний поединок выиграл единогласным решением судей у Алекса Касереса.

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