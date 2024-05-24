Аспиналл о Блэйдсе: Стилистически он самый неудобный соперник для меня

Временный чемпион UFC в тяжелом весе, четвертого номера рейтинга их дивизиона, самым неудобным соперником для него.

«Очевидно, что у нас с ним есть незаконченные дела. Но я считаю, что Кертис — самый сложный соперник в дивизионе для меня стилистически. Это не проявление неуважения к Кертису — это своего рода бой без каких-либо потерь в медийном плане, поскольку он не настолько популярен. Парни, с которыми ты хочешь драться, — это парни, которые хорошо подходят стилистически, и они действительно популярны. А Кертис противоположность этому. Я не говорю ничего плохого о нем. Может Блэйдс и не самый популярный боец на свете, но он действительно хорош»

Аспиналл и Блэйдс подерутся за временный титул в тяжелом весе на UFC 304 в Манчестере. Их бой станет со-главным событием вечера.