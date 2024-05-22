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    Диего Лопес намекнул, что проведет следующий бой против Яира Родригеса

    Бои ММА UFC
    Восходящая звезда полулегкого дивизиона UFC Диего Лопес намекнул, что проведет следующий бой против Яира Родригеса.

    Яир Родригес (слева)
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    Яир Родригес (слева)

    В своих соцсетях он заявил о поединке против представителя Мексики в ближайшее время, но не раскрыл имени оппонента. Лопес на данный момент занимает на 14-ю строчку в рейтинге полулегкого дивизиона UFC.

    В предыдущем поединке он одолел нокаутом в первом раунде Содика Юсуффа. Сейчас Диего идет в промоушене на серии из трех досрочных побед кряду.

    Яир Родригес является четвертым номером рейтинга в весовой категории до 66 кг. Он единственный мексиканец в топ-15 данного дивизиона. В последнем поединке в феврале Яир уступил удушающим приемом Брайану Ортеге.

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