Диего Лопес намекнул, что проведет следующий бой против Яира Родригеса

Восходящая звезда полулегкого дивизиона UFCнамекнул, что проведет следующий бой против

В своих соцсетях он заявил о поединке против представителя Мексики в ближайшее время, но не раскрыл имени оппонента. Лопес на данный момент занимает на 14-ю строчку в рейтинге полулегкого дивизиона UFC.

В предыдущем поединке он одолел нокаутом в первом раунде Содика Юсуффа. Сейчас Диего идет в промоушене на серии из трех досрочных побед кряду.

Яир Родригес является четвертым номером рейтинга в весовой категории до 66 кг. Он единственный мексиканец в топ-15 данного дивизиона. В последнем поединке в феврале Яир уступил удушающим приемом Брайану Ортеге.