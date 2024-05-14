Потеря требует от UFC аннулировать поражение в бою с Мишелем Перейры

Украинский боецрассчитывает, что UFC не засчитает ему поражение в поединке сна турнире в Бразилии 4 мая.

Вместе со своей командой он подал апелляцию, с целью добиться отмены результата встречи. Напомним, что Игорь в рамках среднего дивизиона уступил Мишелю Перейры сабмишном в первом раунде.

Бразилец отправил оппонента в нокдаун, а затем эффектным сальто приземлился на Потерю и задел его коленом по голове, после чего провел удушающий прием. По правилам UFC, бойцам запрещено бить лежачего противника ногами в голову.

Потеря назвал пропущенный удар главной причиной своего поражения. В UFC у украинца сейчас 2 победы и 4 проигрыга в среднем и полутяжелом дивизионах.