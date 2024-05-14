ФутболХоккейЧМ-2024ТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джордж Камбосос и Василий ЛомаченкоЛомаченко вернулся на Олимп. Василий разбил Камбососа и взял титул IBF
  • 15:00
    • Хачанов уступил Табило и покинул турнир в Риме
    Все новости спорта

    Команда Хэйни намерена добиться дисквалификации Гарсии

    Бои
    Команда Девина Хэйни, чемпиона мира по боксу в первом полусреднем дивизионе по версии WBC, требует добиться дисквалификации Райана Гарсии и отмены результата боя.

    Девин Хэйни
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Девин Хэйни

    Адвокат Хэйни Пэт Инглиш в восьмистраничном письме описал ситуацию двум руководителям комиссии, ее главному врачу и ведущему адвокату WBC.

    «В дополнение к использованию PED и запрещенному использованию IV, после боя Гарсия признал, что провал весогонки стал тактикой, давшей ему несправедливое преимущество. Поскольку комиссия не проводила взвешивания во второй день, невозможно узнать, сколько он весил в ночь боя. Вот почему после изложения нижеприведенных фактов мы просим дисквалифицировать Гарсию, что в данной ситуации более чем уместно»

    Напомним, что 20 апреля Гарсия выиграл у Хэйни решением большинства. При этом Райан провалил взвешивание и был уличен в применении запрещенных веществ.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Балтика» преподнести «Спартаку» сюрприз?
  • «Балтика» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 3.40
    •
  • «Манчестер Сити» сделает серьезный шаг навстречу чемпионству
  • «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Будет ли «Жирона» второй в таблице?
  • «Жирона» — «Вильярреал». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.18
  • Экспресс дня 14 мая
  • Сегодня в 22:30
    •  3.40
  • Прогноз на матч Балтика — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Жирона — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Пол — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Казахстан — Латвия
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:20
    •  1.85
  • Прогноз на матч Реал — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  3.10
  • Прогноз на матч Аталанта — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Зенит — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры