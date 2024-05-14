Команда Хэйни намерена добиться дисквалификации Гарсии

Команда, чемпиона мира по боксу в первом полусреднем дивизионе по версии WBC, требует добиться дисквалификациии отмены результата боя.

Адвокат Хэйни Пэт Инглиш в восьмистраничном письме описал ситуацию двум руководителям комиссии, ее главному врачу и ведущему адвокату WBC.

«В дополнение к использованию PED и запрещенному использованию IV, после боя Гарсия признал, что провал весогонки стал тактикой, давшей ему несправедливое преимущество. Поскольку комиссия не проводила взвешивания во второй день, невозможно узнать, сколько он весил в ночь боя. Вот почему после изложения нижеприведенных фактов мы просим дисквалифицировать Гарсию, что в данной ситуации более чем уместно»

Напомним, что 20 апреля Гарсия выиграл у Хэйни решением большинства. При этом Райан провалил взвешивание и был уличен в применении запрещенных веществ.