Деррик Льюис хочет провести реванш с Жаилтоном Алмейдой

Бывший претендент на титул UFC в тяжелом весе заинтересован в ответном поединке с

«Вы никогда не видели, чтобы я делал что-то подобное. Да, я чувствую, что нахожусь в расцвете сил. Следующие мои выступления будут намного лучше этого поединка. Надеюсь, я смогу добиться успеха уже в первом раунде. Я мог бы это делать чаще, но всякий раз, когда я прохожу пять раундов, я стараюсь держать темп и не выдыхаться. Если в следующий раз мне придется выступить вновь в главном бою вечера, то вы точно увидите что-то более яркое. Я хотел бы побыстрее подраться. Надеюсь, следующий бой будет против Жаилтона Алмейды»

Первый бой Льюиса и Алмейды состоялся в ноябре 2023 года. Тогда поединок продлился все 5 раундов и обернулся для Деррика поражением единогласным решением судей.