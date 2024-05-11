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    Мерфи уверен в победе над Барбозой и считает себя бойцом уровня Топурии

    Бои ММА UFC
    Рейтинговый боец полулегкого дивизиона UFC Лерон Мерфи заявил, что его уровень не ниже, чем у Илии Топурии. Также американец выразил уверенность в победе в поединке с Эдсоном Барбозой.

    Эдсон Барбоза (слева)
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    Эдсон Барбоза (слева)

    «Я чувствую, что UFC пытаются действительно увидеть чемпионский уровень во мне. Давайте посмотрим на это 18 мая. Я чувствую, что именно поэтому они решили дать мне 5 раундов в поединке с Барбозой. В этом бою я всем покажу, из чего я сделан. Вы увидите, что я один из лучших полулегковесов в мире, если не лучший»

    18 мая бой Мерфи и Барбозы возглавит турнир UFC Vegas 92. Лерой на данный момент занимает 15-ю строчку в рейтинге полулегкого дивизиона.

    Барбоза сейчас располагается на 11-й позиции. К этому бою бразильский ветеран подходит после победы единогласным решением судей над Содиком Юсуффом.

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