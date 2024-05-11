Мерфи уверен в победе над Барбозой и считает себя бойцом уровня Топурии

Рейтинговый боец полулегкого дивизиона UFC заявил , что его уровень не ниже, чем у. Также американец выразил уверенность в победе в поединке с

«Я чувствую, что UFC пытаются действительно увидеть чемпионский уровень во мне. Давайте посмотрим на это 18 мая. Я чувствую, что именно поэтому они решили дать мне 5 раундов в поединке с Барбозой. В этом бою я всем покажу, из чего я сделан. Вы увидите, что я один из лучших полулегковесов в мире, если не лучший»

18 мая бой Мерфи и Барбозы возглавит турнир UFC Vegas 92. Лерой на данный момент занимает 15-ю строчку в рейтинге полулегкого дивизиона.

Барбоза сейчас располагается на 11-й позиции. К этому бою бразильский ветеран подходит после победы единогласным решением судей над Содиком Юсуффом.