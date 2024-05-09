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    Деррик Льюис: Мне 39, и я нахожусь в лучшей форме, чем когда-либо

    Бои ММА UFC
    Звездный боец тяжелой весовой категории UFC Деррик Льюис считает, что сейчас пребывает в своей лучшей форме в карьере в возрасте 39-ти лет.

    Деррик Льюис
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    Деррик Льюис

    «Я тренировался изо всех сил для этого боя, и у меня нет травм перед этим боем. Я чувствую себя здоровым. Сейчас я чувствую себя великолепно. Я действительно чувствую, что это мой расцвет. Мне 39, и я нахожусь в лучшей форме, чем когда-либо. Я чувствую себя фантастически»

    Льюис проведет следующий бой на турнире в Сент-Луисе 12 мая против Родриго Насименто, 15-го номера рейтинга тяжелого дивизиона. Сам Деррик занимает 12-ю позицию в ростере.

    Последний свой бой он проиграл единогласным решением судей Жаилтону Алмейде. Соперник Льюиса Насименто выиграл 4 раза за 5 предыдущих поединков.

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