Деррик Льюис: Мне 39, и я нахожусь в лучшей форме, чем когда-либо

Звездный боец тяжелой весовой категории UFC считает , что сейчас пребывает в своей лучшей форме в карьере в возрасте 39-ти лет.

«Я тренировался изо всех сил для этого боя, и у меня нет травм перед этим боем. Я чувствую себя здоровым. Сейчас я чувствую себя великолепно. Я действительно чувствую, что это мой расцвет. Мне 39, и я нахожусь в лучшей форме, чем когда-либо. Я чувствую себя фантастически»

Льюис проведет следующий бой на турнире в Сент-Луисе 12 мая против Родриго Насименто, 15-го номера рейтинга тяжелого дивизиона. Сам Деррик занимает 12-ю позицию в ростере.

Последний свой бой он проиграл единогласным решением судей Жаилтону Алмейде. Соперник Льюиса Насименто выиграл 4 раза за 5 предыдущих поединков.