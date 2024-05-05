Кайо Борральо и еще 3 бразильца получили бонусы на UFC 301

Кайо Борральо Фото: globallookpress.com
Также обладателями бонуса стали еще 3 бразильца. В этот список помимо Борральо попали Мишель Перейра, Алессандро Коста и Мауриссио Руффи. Каждый из них нокаутировал своих соперников в 1-2 раундах.
Напомним, что в главном бою UFC 301 Александре Пантожа во второй раз кряду защитил титул в наилегчайшем весе, выиграв по очкам у Стива Эрцега.
Перед ними дрался Жозе Альдо, одолевший аналогичным образом Джонатана Мартинеза. При этом никто из победителей главных боев не получил бонуса.