Кайо Борральо и еще 3 бразильца получили бонусы на UFC 301

Топовый боец средней весовой категории UFCна прошедшем турнире в Рио-де-Жанейро получил бонус в 50000 долларов за победу нокаутом во втором раунде над

Также обладателями бонуса стали еще 3 бразильца. В этот список помимо Борральо попали Мишель Перейра, Алессандро Коста и Мауриссио Руффи. Каждый из них нокаутировал своих соперников в 1-2 раундах.

Напомним, что в главном бою UFC 301 Александре Пантожа во второй раз кряду защитил титул в наилегчайшем весе, выиграв по очкам у Стива Эрцега.

Перед ними дрался Жозе Альдо, одолевший аналогичным образом Джонатана Мартинеза. При этом никто из победителей главных боев не получил бонуса.