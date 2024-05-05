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    Кайо Борральо и еще 3 бразильца получили бонусы на UFC 301

    Бои ММА UFC
    Топовый боец средней весовой категории UFC Кайо Борральо на прошедшем турнире в Рио-де-Жанейро получил бонус в 50000 долларов за победу нокаутом во втором раунде над Полом Крейгом.

    Кайо Борральо
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    Кайо Борральо

    Также обладателями бонуса стали еще 3 бразильца. В этот список помимо Борральо попали Мишель Перейра, Алессандро Коста и Мауриссио Руффи. Каждый из них нокаутировал своих соперников в 1-2 раундах.

    Напомним, что в главном бою UFC 301 Александре Пантожа во второй раз кряду защитил титул в наилегчайшем весе, выиграв по очкам у Стива Эрцега.

    Перед ними дрался Жозе Альдо, одолевший аналогичным образом Джонатана Мартинеза. При этом никто из победителей главных боев не получил бонуса.

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