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    Намаюнас намерена подраться в следующем бою с победителем пары Фиро-Бланчфилд

    Бои ММА UFC
    Экс-чемпионка UFC в женском минимальном весе Роуз Намаюнас рассказала, с кем хочет провести свой следующий поединок в промоушене.

    Роуз Намаюнас
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    Роуз Намаюнас

    «Я буду наблюдать за боем Манон и Эрин Бланчфилд. Хотела бы подраться с любой из них в очередном бою. Ранее я проиграла Фиро, так что, буду рада провести матч-реванш с ней, если она победит Бланчфилд. Также я готова рассмотреть поединок с Мэйси Барбер. Она в последнем бою выглядела потрясающе. В общем, я буду драться с любой из этой троицы. Я чувствую себя довольно хорошо, но мне есть, над чем поработать. В бою с Рибас я была не такой быстрой или сообразительной, какой хотела быть»

    Намаюнас в главном событии вечера на UFC Vegas 89 одолела единогласным решением судей Аманду Рибас, занимающую седьмую строчку в рейтинге женского наилегчайшего дивизиона.

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