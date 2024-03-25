Намаюнас намерена подраться в следующем бою с победителем пары Фиро-Бланчфилд

Экс-чемпионка UFC в женском минимальном весе рассказала , с кем хочет провести свой следующий поединок в промоушене.

«Я буду наблюдать за боем Манон и Эрин Бланчфилд. Хотела бы подраться с любой из них в очередном бою. Ранее я проиграла Фиро, так что, буду рада провести матч-реванш с ней, если она победит Бланчфилд. Также я готова рассмотреть поединок с Мэйси Барбер. Она в последнем бою выглядела потрясающе. В общем, я буду драться с любой из этой троицы. Я чувствую себя довольно хорошо, но мне есть, над чем поработать. В бою с Рибас я была не такой быстрой или сообразительной, какой хотела быть»

Намаюнас в главном событии вечера на UFC Vegas 89 одолела единогласным решением судей Аманду Рибас, занимающую седьмую строчку в рейтинге женского наилегчайшего дивизиона.