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    Тим Эллиот подерется в следующем бою против Татсуро Таиры

    Бои ММА UFC
    Топовый боец наилегчайшей весовой категории UFC Тим Эллиот проведет очередной поединок в промоушене против восходящей звезды дивизиона Татсуро Таиро.

    Тим Эллиот
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    Тим Эллиот

    Их противостояние пройдет на турнире в Лас-Вегасе 18 мая. Таиро в своей карьере еще не потерпел ни единого поражения. Ранее в UFC он выиграл все 5 боев и сейчас занимает 13-ю строчку в рейтинге дивизиона до 57 кг.

    Тим Эллиот располагается на девятой позиции в ростере. В предыдущем своем поединке 36-летний американец в первом раунде одолел удушающим приемом Су Мудаэрджи.

    Всего у Тима 21 победа, 13 поражений и одна ничья в смешанных единоборств. Также ранее Эллиот добирался в UFC до титульного боя, но проиграл Деметриусу Джонсону.

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