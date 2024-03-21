Тим Эллиот подерется в следующем бою против Татсуро Таиры

Топовый боец наилегчайшей весовой категории UFCпроведет очередной поединок в промоушене против восходящей звезды дивизиона

Их противостояние пройдет на турнире в Лас-Вегасе 18 мая. Таиро в своей карьере еще не потерпел ни единого поражения. Ранее в UFC он выиграл все 5 боев и сейчас занимает 13-ю строчку в рейтинге дивизиона до 57 кг.

Тим Эллиот располагается на девятой позиции в ростере. В предыдущем своем поединке 36-летний американец в первом раунде одолел удушающим приемом Су Мудаэрджи.

Всего у Тима 21 победа, 13 поражений и одна ничья в смешанных единоборств. Также ранее Эллиот добирался в UFC до титульного боя, но проиграл Деметриусу Джонсону.