ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тай ТуивасаТуиваса проиграл Тыбуре, Сент-Прю удивил в бою Нзечукву. Обзор карда UFC Vegas 88
  • 17:26
    • АПЛ сняла с «Ноттингем Форест» четыре очка за нарушение финансовых правил
  • 16:39
    • Стало известно, кто может возглавить «Ювентус» в случае отставки Аллегри
  • 15:44
    • Защитник «Спартака» вызван в сборную Сербии на матч с Россией
  • 14:39
    • Источник: Промес может провести несколько лет в тюрьме в ОАЭ
    Все новости спорта

    Энтони Смит недоволен ролью трамплина для восходящих звезд UFC

    Бои ММА UFC
    Бывший претендент на титул UFC в полутяжелом дивизионе Энтони Смит недоволен ролью трамплина для молодых восходящих звезд в их весовой категории.

    Энтони Смит
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Энтони Смит

    «Я был оскорблен. Почему Петрино не вызвал кого-нибудь более высокого ранга? Почему он не вызвал на бой Александара Ракича? Ты думаешь, что можешь победить меня. Ты не уверен насчет других, и это меня бесит. Я еще не закончил. Я не старый раненый лев, который просто слоняется вокруг, ожидая, когда его убьют более молодые. Я отказываюсь быть новым Нилом Мэгни. За полтора месяца меня вызвали 3 молодых бойца без рейтинга и статуса. Думайте, что хотите, но факт остается фактом: я очень долго дрался в топ-10 и очень долго выступал в рейтинге в двух разных весовых категориях»

    Накануне непобежденный боец Витор Петрино после успеха против Тайсона Педро бросил вызов Энтони Смиту. UFC уже утвердил их поединок на 301-м номерном турнире в Бразилии.

    35-летний Смит идет десятым в ростере полутяжеловесов. Последний бой он проиграл нокаутом в третьем раунде Халилу Раунтри.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Трактор» проведет еще один результативный матч?
  • «Динамо» Москва — «Трактор». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Будет ли первая ничья в противостоянии этих команд?
  • «КАМАЗ» — «Динамо» Махачкала. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • СКА успешно перезапустит домашний этап серии
  • СКА — «Автомобилист». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.97
  • Экспресс дня 18 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч КАМАЗ — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч СКА — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Голден Стэйт — Нью-Йорк
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Юта — Миннесота
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.54
  • Прогноз на матч Архентинос Хуниорс — Росарио Сентраль
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:15
    •  1.95
  • Прогноз на матч Шнайдер — Уильямс
  • Теннис
  • Завтра в 21:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Аванесян — Андреева
  • Теннис
  • Завтра в 21:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры