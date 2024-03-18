Энтони Смит недоволен ролью трамплина для восходящих звезд UFC

Бывший претендент на титул UFC в полутяжелом дивизионе недоволен ролью трамплина для молодых восходящих звезд в их весовой категории.

«Я был оскорблен. Почему Петрино не вызвал кого-нибудь более высокого ранга? Почему он не вызвал на бой Александара Ракича? Ты думаешь, что можешь победить меня. Ты не уверен насчет других, и это меня бесит. Я еще не закончил. Я не старый раненый лев, который просто слоняется вокруг, ожидая, когда его убьют более молодые. Я отказываюсь быть новым Нилом Мэгни. За полтора месяца меня вызвали 3 молодых бойца без рейтинга и статуса. Думайте, что хотите, но факт остается фактом: я очень долго дрался в топ-10 и очень долго выступал в рейтинге в двух разных весовых категориях»

Накануне непобежденный боец Витор Петрино после успеха против Тайсона Педро бросил вызов Энтони Смиту. UFC уже утвердил их поединок на 301-м номерном турнире в Бразилии.

35-летний Смит идет десятым в ростере полутяжеловесов. Последний бой он проиграл нокаутом в третьем раунде Халилу Раунтри.