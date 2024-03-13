ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тай ТуивасаТуиваса встретится с Тыбурой, Сент-Прю подерется с Нзечукву. Анонс карда UFC Vegas 88
  • 17:31
    • «Ахмат» обыграл «Волгарь» и пробился в 1/8 финала Кубка России Пути регионов
    Все новости спорта

    Энтони Смит и Витор Петрино подерутся на UFC 301

    Бои ММА UFC
    Бывший претендент на титул в полутяжелом весе UFC Энтони Смит проведет очередной поединок против восходящей звезды их категории Витора Петрино.

    Витор Петрино (слева)
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Витор Петрино (слева)

    Их бой состоится на турнире UFC 301 в Бразилии. Смит располагается на десятой строчке в рейтинге дивизиона до 93 кг. В предыдущем своем поединке он потерпел поражение нокаутом от Халила Раунтри.

    Петрино подходит к бою против Энтони после победы единогласным решением судей над Тайсоном Педро. Ранее в UFC Витор выиграл все 4 поединка.

    В своей профессиональной карьере бразилец еще не потерпел ни единого поражения. В активе Петрино 11 побед в 11-ти поединках в смешанных единоборствах. В UFC он дебютировал в марте прошлого года.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Отыграется ли «Атлетико» против «Интера»?
  • «Атлетико» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • В Питере — забивать!
  • «Зенит» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Пройдет ли «Боруссия» Дортмунд ПСВ?
  • «Боруссия» Дортмунд — ПСВ. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.69
  • Экспресс дня 13 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Атлетико — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Зенит — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 20:15
    •  2.10
  • Прогноз на матч Боруссия Дортмунд — ПСВ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ницца
  • Футбол
  • Сегодня в 23:10
    •  1.96
  • Прогноз на матч Медведев — Димитров
  • Теннис
  • Завтра в 00:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Байер — Карабах
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Спартак — Оренбург
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.81
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Спарта
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры