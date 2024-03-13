Энтони Смит и Витор Петрино подерутся на UFC 301

Бывший претендент на титул в полутяжелом весе UFCпроведет очередной поединок против восходящей звезды их категории

Их бой состоится на турнире UFC 301 в Бразилии. Смит располагается на десятой строчке в рейтинге дивизиона до 93 кг. В предыдущем своем поединке он потерпел поражение нокаутом от Халила Раунтри.

Петрино подходит к бою против Энтони после победы единогласным решением судей над Тайсоном Педро. Ранее в UFC Витор выиграл все 4 поединка.

В своей профессиональной карьере бразилец еще не потерпел ни единого поражения. В активе Петрино 11 побед в 11-ти поединках в смешанных единоборствах. В UFC он дебютировал в марте прошлого года.