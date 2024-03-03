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    Экс-претендент на титул UFC Энтони Смит получил вызов от Витора Петрино

    Бои ММА UFC
    Экс-претендент UFC на титул в полутяжелом весе Энтони Смит получил вызов от восходящей звезды их дивизиона Витора Петрино.

    Витор Петрино (слева)
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    Витор Петрино (слева)

    Бразилец на последнем турнире в Лас-Вегасе в со-главном событии вечера одолел единогласным решением судей Тайсона Педро. Петрино идет в промоушене на серии из четырех выигрышей кряду.

    У Витора в активе 11 побед в смешанных единоборствах и ни единого поражения. Энтони Смит сейчас занимает десятую строчку в рейтинге полутяжелой весовой категории UFC.

    Свой последний поединок он проиграл нокаутом Халилу Раунтри. На счету 35-летнего американца 37 выигранных боев и 19 поражений в профессиональной карьере.

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