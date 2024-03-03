Экс-претендент на титул UFC Энтони Смит получил вызов от Витора Петрино

Экс-претендент UFC на титул в полутяжелом весеполучил вызов от восходящей звезды их дивизиона

Бразилец на последнем турнире в Лас-Вегасе в со-главном событии вечера одолел единогласным решением судей Тайсона Педро. Петрино идет в промоушене на серии из четырех выигрышей кряду.

У Витора в активе 11 побед в смешанных единоборствах и ни единого поражения. Энтони Смит сейчас занимает десятую строчку в рейтинге полутяжелой весовой категории UFC.

Свой последний поединок он проиграл нокаутом Халилу Раунтри. На счету 35-летнего американца 37 выигранных боев и 19 поражений в профессиональной карьере.