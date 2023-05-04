Перейра вызвал Адесанью на третий бой в UFC

Бразильский боец смешанных единоборств, занимающий первую строчку в рейтинге среднего дивизиона UFC, в соцсетях вызвална третий поединок в ММА.

«Я лучший кикбоксер и побить меня там просто невозможно. Но в ММА у нас с Адесаньей по одной победе друг над другом. Исраэль, давай узнаем, кто же из нас лучше? Почему бы нам не провести еще один бой в UFC?»

В ноябре 2022-го Перейра финишировал Адесанью в пятом раунде, нанеся ему первое поражение в рамках среднего дивизиона UFC. Тогда бразилец завоевал чемпионский пояс промоушена в весе до 83,9 кг.

Реванш состоялся 8 апреля 2023-го. Тогда Исраэль нокаутировал Алекса во втором раунде, вернув себе пояс чемпиона. Для Перейры то поражение в ММА стало вторым при семи победах.