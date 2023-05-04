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    Перейра вызвал Адесанью на третий бой в UFC

    Бокс/ММА
    Бразильский боец смешанных единоборств Алекс Перейра, занимающий первую строчку в рейтинге среднего дивизиона UFC, в соцсетях вызвал Исраэля Адесанью на третий поединок в ММА.

    Алекс Перейра
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    Алекс Перейра

    «Я лучший кикбоксер и побить меня там просто невозможно. Но в ММА у нас с Адесаньей по одной победе друг над другом. Исраэль, давай узнаем, кто же из нас лучше? Почему бы нам не провести еще один бой в UFC?»

    В ноябре 2022-го Перейра финишировал Адесанью в пятом раунде, нанеся ему первое поражение в рамках среднего дивизиона UFC. Тогда бразилец завоевал чемпионский пояс промоушена в весе до 83,9 кг.

    Реванш состоялся 8 апреля 2023-го. Тогда Исраэль нокаутировал Алекса во втором раунде, вернув себе пояс чемпиона. Для Перейры то поражение в ММА стало вторым при семи победах.

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