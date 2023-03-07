Томми Фьюри и Джейк Пол могут провести реванш в июле

Джейк Пол Фото: globallookpress.com
Предварительная дата их матч-реванша — июль текущего года. Сообщается, что Джейк и Томми не против подраться друг с другом еще раз.
Первый бой Пола и Фьюри проходил 27 февраля 2023-го на турнире в Саудовской Аравии. Тогда поединок продлился все 8 раундов, а победу раздельным решением судей одержал британец.
Для это Пола было первое поражение на ринге. Томми по-прежнему остается непобежденным. Всего в активе британца 9 выигранных боев в профессиональной карьере.