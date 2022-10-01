Энтони Смит: «Только Перейра способен побить Адесанью»

Топовый полутяжеловес UFC считает , что уесть все шансы отобрать чемпионский пояс у

Энтони Смит Боец UFC Я думаю, что в среднем весе только Алекс может победить Исраэля. Начнем с того, что Перейра намного больше Адесаньи. Конечно, нынешнего чемпиона это не испугает, но габариты тоже имеют значение. Перейра может навязать Адесанье свои условия. У него есть все, чтобы стать новым чемпионом

Титульный поединок между Алексом Перейрой и Исраэлем Адесаньей состоится на турнире UFC 281. Данная встреча станет главным событием вечера.

Ранее эти соперники уже дважды встречались между собой на турнирах по кикбоксингу. В обоих поединках Перейра оказался сильнее новозеландца.