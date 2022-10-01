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    Пауло Коста: «Чимаев трус! Он боится проиграть мне»

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    Экс-претендент на титул чемпиона UFC в среднем весе Пауло Коста дал очередной комментарий в адрес шведского полусредневеса Хамзата Чимаева.

    Хамзат Чимаев
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    Хамзат Чимаев

  • Пауло Коста
  • Экс-претендент на титул чемпиона UFC в среднем весе
  • Я думаю, что Чимаев просто испугался выйти в клетку со мной. Он просто трус. Чимаев продолжит оттягивать этот бой, так как не хочет проигрывать. В общем, ничего удивительного. Конечно же, я не собираюсь ждать, когда он наберется смелости. Поэтому мне бы хотелось встретиться с Робертом Уиттакером

    • Накануне между Пауло Костой и Хамзатом Чимаевым произошел конфликт, который чуть не закончился потасовкой. После этого бразилец захотел выяснить отношения с третьим номером рейтинга полусредневесов в очном поединке.

    В своем последнем бою Пауло Коста единогласным решением судей одолел Люка Рокхолда. Хамзат Чимаев на UFC 279 в первом раунде задушил Кевина Холлэнда.

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