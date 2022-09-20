Кори Сэндхаген досрочно одолел Сонга Ядонга, а Грегори Родригес остановил победную серию Чиди Нджокуани. Обзор карда UFC Vegas 60

18 сентября состоялся турнир UFC Vegas 60. В главном событии вечера встречались Сонг Ядонг и Кори Сэндхаген

Результаты боев предварительного карда

1.Николас Мотта в первом раунде нокаутировал Кэмерона Ванкампа в рамках легкого весе

2.Тони Грэйвэли по итогам трех раундов уступил Джавиду Башарату в легчайшем дивизионе

3.Мария Агапова в рамках женского наилегчайшего дивизиона во втором раунде проиграла сабмишном Джиллиан Робертсон

4.Трей Огден судейским решением одолела Дэниэла Целлхубера в легком весе

5.Лома Лукбунми в женском минимальном весе судейским решением победила Денис Гомес

6.Тревин Джайлс по итогам трех раундов оказался сильнее Луи Косче в полусреднем дивизионе

7.Дэймон Джексон нокаутировал Пэта Сабатини в первом раунде в полулегком дивизионе

Лучшие моменты турнира UFC Вегас 60: Сэндхаген vs Ядонг

Бои основного карда

Поединок между двумя средневесами Энтони Эрнандесом и Марком-Андре Баррио открывал основной кард турнира. Каждый из соперников подходил к данной встрече после победы в своих предыдущих поединках. Энтони на UFC 273 решением расправился с Джошом Фремдом.

Баррио же 23 апреля текущего года оказался сильнее Джордана Райта и тогда канадец забрал победу после сабмишна, проведенного в первом раунде. Стоит отметить, что бои с участием Эрнандеса редко доходят до решения судей. Американец или финиширует своих соперников, или сам уступает досрочно.

Поединок на UFC Vegas 60 также не стал исключением и на этот раз Энтони провел сабмишн уже в первом раунде. Таким образом, американец вышел на серию из трех побед кряду и, возможно, далее ему дадут соперника из топ-15.

А вот следующий поединок длился гораздо дольше. Тэннер Боснер и Родриго Насименто в рамках тяжелого веса прошли всю дистанцию. Оба соперника к данной встрече подходили после ряда неудач.

Боснер продолжал выступать крайне нестабильно, а Родриго и вовсе успел запятнать свое имя в допинговом скандале. Но к очному поединку бойцы отлично подготовились. В тяжелом весе каждый удар может стать последним и не так часто встречи в данной весовой категории доходят до решения судей.

Однако, чтобы выявить победителя в поединке между Боснером и Насименто, пришлось обратиться к помощи судей. Большинство рефери остались на стороне Родриго и в итоге бразилец одерживает первую победу за 2 года.

Чиди Нджокуани globallookpress.com

Следующими к октагон выходили средневесы Ален Амедовски и Джозеф Пайфер. Македонец ранее неплохо показывал себя в Bellator. Правда вот в UFC у Алена карьера складывается не самым лучшим образом. Амедовски начал с трех поражений кряду и в итоге ему в соперники решили дать дебютанта промоушена.

Джозеф ранее дрался в претендентской серии Даны Уайта и он заслужил право пойти на повышение после победы нокаутом во втором раунде над Оззи Диазом в своем последнем поединке. Пайфер вышел на дебютный бой максимально сосредоточенным и ему удалось шокировать своего соперника уже в первом раунде.

Чуть более чем за минуту до конца стартовой пятиминутки Амедовски падает в нокаут и терпит свое четвертое поражение кряду. Не исключено, что после очередного провального выступления UFC разорвет контракт с Аленом.

Андре Фили и Билл Алджео противостояли друг другу в рамках полулегкого веса. Каждый из бойцов в последнее время не радовал стабильностью. Андре и вовсе шел на серии из трех поражений кряду. У Билла ситуация была немного лучше, но он никак не мог выйти на победный винстрик и после успеха Алджео обязательно проигрывал.

В очном противостоянии каждый из соперников выложился по максимум и этот поединок продлился все 3 раунда. Бой получился очень близким и в итоге мнение судей разделилось. Но все же большинство рефери отдали предпочтение именно Фили. Таким образом, Андре прекращает свою затянувшуюся безвыигрышную серию.

Сэндхаген оправдал статус одного из лучших бойцов в легчайшем весе, а Родригес указал Нджокуани на его ошибки

Сонг Ядонг globallookpress.com

В рамках со главного события вечера встречались Чиди Нджокуани и Грегори Родригес в среднем весе. Американец проводил в UFC свой третий поединок и 2 предыдущих закончились для него досрочными победами в первом раунде.

Казалось, что Родригес может стать очередной мишенью на пути разыгравшегося Нджокуани, однако в этой встрече получилось все совсем иначе. Бразилец показал, что он хорошо не только в борьбе, но и в стойке.

Во втором раунде Родригес сумел нокаутировать своего соперника. Таким образом, Грегори выходит на серию из двух побед кряду, а Чиди терпит свое первое поражение в UFC.

В главном событии вечера сошлись Кори Сэндхаген и Сонг Ядонг. Для китайского спортсмена это был шанс подняться в рейтинге легчайшего дивизиона. В преддверии данной встречи Ядонг одержал 3 победы кряду в UFC, пройдя Кейси Кенни, Хулио Арсе и Марлона Мораеса.

Кори же в своих двух последних боях дрался с Яном и Диллашоу и обоим им проиграл. Но на этот раз он не оставил ни единого шанса своему оппоненту. Сэндхаген разбивал Ядонга в каждом раунде. Китаец крепко стоял на ногах и не позволил себя финишировать.

Но после четвертого раунда медицинская бригада, глядя на многочисленные гематомы на лице Сонга, призвала судей остановить данный поединок. В итоге Кори была присуждена победа техническим нокаутом.