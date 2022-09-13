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    Фергюсон потерял 4 позиции в рейтинге, а Макгрегор поднялся вверх на одну строчку

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    Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон после поражения в своем последнем поединке от Нейта Диаса потерял в рейтинге 4 позиции.

    Тони Фергюсон
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    Тони Фергюсон

    Накануне своего последнего боя на UFC 279 «Эль-Кукуй» занимал 11-ю строчку в рейтинге легковесов. Теперь же после проигрыша Фергюсон располагается на 15-й позиции в категории до 70,3 кг.

    Стоит отметить, что «Эль-Кукуй» решил продолжить свои выступления в полусреднем дивизионе. При этом один из конкурентов Фергюсона Конор Макгрегор поднялся с 12-й строчки на 11-ю позицию в рейтинге легковесов.

    Также изменения коснулись и Дамира Исмагулова, который после поражения «Эль-Кукуя» с 15-й позиции поднялся на 12-ю.

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