Фергюсон потерял 4 позиции в рейтинге, а Макгрегор поднялся вверх на одну строчку

Американский боец смешанных единоборствпосле поражения в своем последнем поединке отпотерял в рейтинге 4 позиции.

Накануне своего последнего боя на UFC 279 «Эль-Кукуй» занимал 11-ю строчку в рейтинге легковесов. Теперь же после проигрыша Фергюсон располагается на 15-й позиции в категории до 70,3 кг.

Стоит отметить, что «Эль-Кукуй» решил продолжить свои выступления в полусреднем дивизионе. При этом один из конкурентов Фергюсона Конор Макгрегор поднялся с 12-й строчки на 11-ю позицию в рейтинге легковесов.

Также изменения коснулись и Дамира Исмагулова, который после поражения «Эль-Кукуя» с 15-й позиции поднялся на 12-ю.