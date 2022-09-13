Пауло Коста заявил, что хочет подраться с Хамзатом Чимаевым

Экс-претендент на титул чемпиона UFC в среднем весе заявил , что готов в октагоне встретиться с

Пауло Коста Экс-претендент на титул чемпиона в среднем весе Я готов подраться с ним. Но он не захочет этого боя. Чимаев избегает поединка со мной, так боится проиграть. Он предпочтет встретиться с тем, кто меньше него. Чимаев ищет легкой победы и поэтому не примет бой с таким соперником, как я. Он захочет драться с такими, как Холлэнд или Бернс

Хамзат Чимаев на прошедшем турнире UFC 279 в первом раунде задушил Кевина Холлэнда. Всего в активе шведского бойца 12 побед в профессиональной карьере.

Пауло Коста в своем последнем поединке единогласным решением судей одолел Люка Рокхолда. На данный момент бразилец занимает шестую строчку в рейтинге средневесов.