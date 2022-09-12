Даниэль Кормье: «Провал Фергюсона выглядит просто обескураживающим»

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне спортивный комментатор высказался о неудачах

Даниэль Кормье Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Тони долгое время был очень в хорош в невероятно конкурентном дивизионе. Ему не удалось завоевать пояс, но он побыл в роли временного чемпиона среди легковесов. Но его падение как-то резко произошло. Провал Фергюсона выглядит обескураживающим

В своем последнем поединке Тони Фергюсон в четвертом раунде проиграл удушающим приемом Нейту Диасу. Таким образом, сейчас «Эль-Кукуй» идет на серии из пяти поражений кряду.

В последний раз Тони выигрывал 8 июня 2019 года у Дональда Серроне. Всего в активе «Эль-Кукуя» 26 побед и 8 поражений в профессиональной карьере.