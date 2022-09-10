Хильберто Рамирес о бое с «Канело»: «Мы бы могли устроить с ним настоящее шоу»

Претендент на титул чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе Хильберто Рамирес высказался
о потенциальном поединке против соотечественника Сауля Альвареса
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Хильберто РамиресЭкс-чемпион мира по боксу в среднем весе по версии WBOМы можем устроить грандиозный бой. Я хочу драться только с лучшими боксерами. Мой бой с «Канело» может навсегда войти в историю бокса. Однако жалко, что Альварес отказывается драться с соотечественниками. Наверное, у него свое мнение на этот счет
Хильберто Рамирес ранее был чемпионом мира по версии WBO во втором среднем весе. В 2019 году он дебютировал в полутяжелом дивизионе.
Свой следующий поединок мексиканец проведет против Дмитрия Бивола 5 ноября 2022 года. Всего в активе Рамиреса 44 победы и ни одного поражения в профессиональной карьере.