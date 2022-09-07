Нейт Диас проведет свой последний бой, а Тони Фергюсон возвращается в полусредний вес. Анонс карда UFC 279

11 сентября состоится турнир UFC 279. В главном бою вечера встретятся Хамзат Чимаев и Нейт Диас

Бои предварительного карда

1. Дариан Уикс и Йоан Лайнесс сразятся в рамках полусреднего веса

2. Элис Рид и Мелисса Мартинез встретятся в рамках женского минимального дивизиона

3. Чэд Анхелигер и Хэйли Алатенг подерутся в легчайшем весе

4. Даниэль Вульф и Норма Дюмонт сойдутся в женском полулегком весе

5. Джейк Колье и Крис Барнетт встретятся в рамках тяжелого веса

6. Джейми Пикетт и Денис Тюлюлин сойдутся в среднем весе

7. Жаилтон Алмейда и Антон Туркаль встретятся в рамках промежуточного веса между полутяжелой и тяжелой категорией

8. Хаким Доуду и Джулиан Эроса подерутся в полулегком весе

UFC 279: Обратный отсчет — Джинглианг vs Фергюсон

Бои основного карда

Открывает основной кард турнира противостояние в полутяжелом весе между Джонни Уокером и Ионном Куцелабой. Стоит отметить, что последние выступления предстоящих соперников оставляют желать лучшего. Уокер очень классно начал свою карьеру в UFC.

В своих первых трех поединках он нокаутировал соперников уже в стартовой пятиминутке. Очень быстро бразилец ворвался в топ-15 данного дивизиона. Однако поражение от Кори Андерсона в 2019 году дало понять, что Джонни все же не соответствует уровню сильнейших бойцов в полутяжелом весе.

Далее же за 4 последующие встречи Уокер победил только Райана Спэнна. К данному поединку бразилец подходит после очередного поражения от Джамала Хилла. Ион тоже в последнее время выступает очень стабильно. Пожалуй, побед над именитыми соперниками в активе данного бойца и нет.

Джонни и Ион сейчас пребывают в не самом оптимальном состоянии и есть вероятность, что рисковать в лишний раз из них точно никто не будет. Впрочем, Куцелаба и Уокер в последнее время часто проигрывают досрочно. Возможно, их очное противостояние и не продлится все 3 раунда.

Джонни Уокер globallookpress.com

Следующий бой состоится в рамках женского легчайшего веса с участием представительниц из топ-10. В этой встрече сойдутся Ирен Алдана, занимающая на данный момент четвертую строчку в рейтинге, и Мэйси Чиассон, которая идет на десятой позиции.

Мексиканка в своем последнем поединке уже в первом раунде нокаутировал Яну Куницкую. Стоит отметить, что не так давно Ирен довольно серьезное сопротивление оказала и Холли Холм, которая ранее была чемпионкой в данной весовой категории. Мэйси в предыдущих четырех поединках тоже показывала себя с неплохой стороны.

Однако за это время Чиассон ни разу не выиграла досрочно. Складывается впечатление, что у американки нет четко поставленного нокаутирующего удара. Конечно же, это будет на руку ее сопернице. Но вряд ли для Ирен поединок с Мэйси станет легкой прогулкой.

Кевин Холлэнд и Даниэль Родригез подерутся в промежуточном весе. Сейчас оба бойца пребывают в оптимальной форме. Однако не так давно карьера Кевина была на грани краха. В 2021 году Холлэнд провел 4 поединка и не сумел одержать в них ни одной победы.

Однако Кевин сумел собраться и после очередного тренировочного лагеря он ярко продемонстрировал себя в бою против Алекса Оливейры. Тогда Холлэнд нокаутировал своего соперника уже во втором раунде. В последнем же своем бою 29-летний американец на шестой минуте поединка задушил Тима Минса.

Что касается Даниэля, то в его карьере не было таких ярких взлетов и падений. И, пожалуй, его выступления в UFC можно считать более удачными, чем у соперника. В шести предыдущих поединках Родригез уступил только один раз. И, вероятнее всего, в очередной своей встрече Даниэль будет бороться только за победу.

Нейт и Тони вновь готовы пошуметь. Экс-претенденты на титул в легком весе теперь дерутся в полусредней весовой

Тони Фергюсон globallookpress.com

Долгое время «Эль-Кукуй» показывал невероятно зрелищные бои в легком весе. За несколько лет Тони стал настоящим любимцем публики, а его разрезающие удары локтями наводили кошмар на многих соперников. Однако Фергюсон не молодеет и годы все же берут свое.

После серии из 12-ти побед в карьере Тони наступила черная полоса. И сейчас с знаменитый «Эль-Кукуй» имеет в своем активе 4 поражения кряду. С годами американцу стало трудно гонять вес. Тони понял, что ему уже довольно тяжело выступать в категорий до 70,3 кг, и, спустя 11 лет, он решил вернуться в полусредний дивизион.

На предстоящем турнире в рамках со главного события вечера «Эль-Кукуй» встретится с 14-м номером рейтинга Ли Джинлиангом. Для китайца это будет нелегкий поединок, так как он сам сейчас пребывает в не самой лучшей форме. В предыдущих четырех встречах на счету Ли 2 победы и 2 поражения. И поэтому нельзя сказать, что у Джинлианга в этой встрече есть все шансы на успех.

В главном событии вечера сойдутся Хамзат Чимаев и Нейт Диас в рамках все того же полусреднего веса. Шведский боец сейчас находится чуть ли не на пике. Стоит отметить, что Хамзат еще ни разу не проигрывал в своей карьере и в UFC он идет на серии из пяти побед подряд.

Свои чемпионские амбиции Хамзат показал в предыдущем поединке против Гилберта Бернса. Швед одолел грозного соперника по итогам трех раундов и тот успех позволил ему с 11-й строчки рейтинга подняться сразу же на третью позицию. Возрастной Нейт уже очень далек от титульного боя.

Нынешнее соглашение Диаса с UFC истекает и, по предварительным данным, это и вовсе будет последний бой в карьере американского гангстера. Тем не менее, за годы выступления Нейт закрепился в статусе одной из главных звезд промоушена. Конечно же, шансов на победу у Диаса немного.

Однако Нейт никогда ни от кого не бегал. Он всегда готов драться даже с превосходящими его по силам соперниками. Как раз, за свою смелость и упорство Диас и получил многочисленные симпатии болельщиков. Чимаев в этой встрече явный фаворит, однако заранее списывать Диаса со счетов точно не стоит.