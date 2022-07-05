Адесанья решением судей одолел Каннорира, Волкановски положил конец трилогии с Холлоуэем. Обзор карда UFC 276

3 июля состоялся турнир UFC 276. Адесанья, Волкановски, Перейра и «Ковбой» — одни из главных действующих лиц прошедшего вечера

Бои предварительного карда

Открывал турнир UFC 276 поединок женском легчайшем весе между Джессикой-Роуз Кларк и Юлией Столяренко. Бой не продлился и одной минуты. Столяренко почти сразу же перевела свою соперницу партой и начала проводить удушающий прием. Кларк не сумела освободиться от захвата и в итоге сдалась. Юлия одерживает свою первую победу в UFC после трех поражений кряду.

Следующий бой проходил также с участием девушек, но уже в наилегчайшем дивизионе. Джессика Ай противостояла Мэйси Барбер и в этом поединке получилось очень конкурентоспособное противостояния, где в итоге все закончилось решением судей. Рефери отдали победу Мэйси Барбер. Джессика терпит уже пятое поражение кряду.

Юрайя Холл и Андре Муниз противостояли друг другу в рамках среднего веса. Оба бойца являются представителями топ-15 данного дивизиона. В этой встрече никто не хотел рисковать и соперники взяли не очень высокий темп. Поединок продлился все 3 раунда, а судьи решили отдать победу Андре Мунизу. Благодаря этому успеху бразилец сразу же занимает позицию в десятке сильнейших в рейтинге.

Юрайя Холл globallookpress.com

Поединок между Брэдом Таваресом и Дрикусом Дю Плесси также проходил в среднем весе. Бойцу из ЮАР предоставился шанс попробовать себя в битве с соперником из топ-15. Дрикус грамотно разложил свои силы и был лучше своего соперника на протяжении большей части поединка. По итогам трех раундов Плесси одержал победу судейским решением. Теперь боец из ЮАР занимает 14-ю строчку в рейтинге среднего дивизиона.

В полусреднем весе сошлись Иен Гэрри и Габриэль Грин. Изначально в этом поединке ирландец являлся фаворитом, потому как еще ни разу не проигрывал в своей карьере. Но Грин подошел к данной встрече в хорошем состоянии. Бой продлился все 15 минут, однако ирландец выглядел все же предпочтительнее. Для Иена эта победа стала десятой в карьере.

Возрастной Дональд Серроне противостоял другому ветерану ММА Джиму Миллеру. Ранее «Ковбой» должен был подраться с Джо Лаузоном в рамках легкого веса. Однако Серроне провалил 2 весогонки и в итоге этот поединок не состоялся. Миллер согласился выйти против «Ковбоя» на коротком уведомлении.

Чтобы избежать риска срыва поединка Дана Уайт решил устроить встречу в полусреднем весе. И здесь все закончилось во втором раунде. Джим Миллер поймал своего соперника на гильотину и тот в итоге сдался. Сразу же после поединка Дональд Серроне объявил о завершении своей профессиональной карьеры.

Закрывал предварительный кард турнира бой в легком весе между Брэдом Ридделлом и Джэлином Тернером. Американец оправдал статус фаворита и сумел финишировать своего оппонента за 45 секунд. Для Тернера это уже четвертая победа в карьере, завоеванная сабмишеном. Джэлин теперь забирается на 14-ю строчку в рейтинге легковесом, а Ридделл после поражения покидает топ-15.

Бои основного карда

Лучшие моменты турнира UFC 276: Адесанья vs Каннонир

Открывал основной кард поединок в легчайшем весе между Педро Муньозом и Шоном О'Мэлли. Однако данный бой был признан несостоявшимся. Во втором раунде О'Мэлли поцарапал глаз своему сопернику. Судьи решили остановить этот поединок, а Педро Муньоза, по решению медицинской бригады, сразу же отправили в больницу.

Экс-чемпион UFC в полусреднем дивизионе Робби Лоулер противостоял Брайану Барберене. Уже в первом раунде соперники устроили настоящую рубку. И Брайан, и Робби шли откровенные размены. В итоге во втором раунде Барберена после мощного удара отправил Лоулера в нокаут. Брайан одерживает уже третью победу кряду, а данный поединок был признан лучшим боем вечера.

В среднем весе Шон Стриклэнд противостоял Алексу Перейре. Бразилец ярко зарекомендовал себя после двух первых поединков против Михайлидиса и Силвы. UFC решил дать шанс проявить себя новичку промоушена против бойца из топ-5.

Перейра, не оставил своему сопернику ни единого шанса, отправив его в нокаут уже на третьей минуте первого раунда. Таким образом, Алекс сразу же занимает шестую строчку в рейтинге, а Шон Стриклэнд с четвертой позиции спускается на седьмую.

Адесанья и Волкановски успешно защитили чемпионские пояса в пятый раз в своей карьере

Александр Волкановски globallookpress.com

В соглавном событии вечера в титульном поединке в рамках полулегкого веса встречались Александр Волкановски и Макс Холлоуэй. Это уже была третья встреча между данными бойцами. Закончилась она также, как и 2 предыдущие, победой австралийца.

Волкановски был точнее и наносил гораздо больше урона своему сопернику. Александр положил конец данной трилогии с Максом. Для действующего чемпиона это была уже пятая успешная защита титула кряду. Теперь же австралиец планирует подняться легкий вес и там сразиться за пояс с Чарльзом Оливейрой.

В главном событии вечера в титульном поединке в среднем дивизионе встречались Исраэль Адесанья и Джаред Каннонир. Новозеландец действовал в своем привычном стиле. Он грамотно держал своего оппонента на дистанции и старался не подпускать его к себе. В итоге поединок продлился все 5 раундов и дошел до судейских оценок. Адесанья одержал очередную победу и защитил титул.

Однако новозеландец не доволен своим выступлением. Исраэль планировал финишировать оппонента, но сделать этого у него не получилось. Теперь же следующим потенциальным соперником для Адесаньи является, стремительно ворвавшийся в топ-10 среднего дивизиона, Алекс Перейра.