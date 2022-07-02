Камару Усман хочет подраться за титул в полутяжелом весе

Действующий чемпион UFC в полусреднем весезаявил, что хочет подраться за титул в полутяжелом дивизионе.

Камару Усман Чемпион UFC в полусреднем весе У меня возникают мысли о том, чтобы подняться в другой дивизион. При этом я не собираюсь драться в среднем весе. Я хочу попробовать свои силы в полутяжелом дивизионе. Хочу завоевать там еще один титул. Вряд ли я сумею сейчас победить всех из этих парней. Но некоторых из них я точно пройду

Камару Усман в своем последнем поединке единогласным решением судей по итогам пяти раундов одолел Колби Ковингтона. Это была пятая успешная защита кряду для нигерийского бойца.

Всего в активе Усмана 20 побед и одно поражение в профессиональной карьере. В следующем бою действующий чемпион встретится с Леоном Эдвардсом на турнире UFC 278.