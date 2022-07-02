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    Камару Усман хочет подраться за титул в полутяжелом весе

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    Действующий чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман заявил, что хочет подраться за титул в полутяжелом дивизионе.

    Камару Усман
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    Камару Усман

  • Камару Усман
  • Чемпион UFC в полусреднем весе
  • У меня возникают мысли о том, чтобы подняться в другой дивизион. При этом я не собираюсь драться в среднем весе. Я хочу попробовать свои силы в полутяжелом дивизионе. Хочу завоевать там еще один титул. Вряд ли я сумею сейчас победить всех из этих парней. Но некоторых из них я точно пройду

    • Камару Усман в своем последнем поединке единогласным решением судей по итогам пяти раундов одолел Колби Ковингтона. Это была пятая успешная защита кряду для нигерийского бойца.

    Всего в активе Усмана 20 побед и одно поражение в профессиональной карьере. В следующем бою действующий чемпион встретится с Леоном Эдвардсом на турнире UFC 278.

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