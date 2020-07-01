Третий бой между Фьюри и Уайлдером может пройти 19 декабря

Третий бой между британцеми американцемможет пройти 19 декабря.

Об этом рассказал операционный директор промоутерской компании Top Rank Брэд Джейкобс.

«Мы концентрируемся на дате 19 декабря и надеемся, что к тому времени ситуация почти нормализуется. Возможно, арену будет разрешено заполнить на 50% вместимости.

На данный момент мы ищем лучшее место для проведения боя. Список вариантов сократится, и мы посмотрим, к чему это приведет. У нас есть много предложений со всего мира. Пока прогресса в переговорах ни по одному из них мы не достигли», — цитирует Джейкобса SkySports.

Напомним, что в первом бою была зафиксирована ничья, а во втором победу техническим нокаутом одержал Фьюри. 0