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    Третий бой между Фьюри и Уайлдером может пройти 19 декабря

    Бокс Тайсон Фьюри WBC
    Третий бой между британцем Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером может пройти 19 декабря.

    Тайсон Фьюри
    Тайсон Фьюри

    Об этом рассказал операционный директор промоутерской компании Top Rank Брэд Джейкобс.

    «Мы концентрируемся на дате 19 декабря и надеемся, что к тому времени ситуация почти нормализуется. Возможно, арену будет разрешено заполнить на 50% вместимости.

    На данный момент мы ищем лучшее место для проведения боя. Список вариантов сократится, и мы посмотрим, к чему это приведет. У нас есть много предложений со всего мира. Пока прогресса в переговорах ни по одному из них мы не достигли», — цитирует Джейкобса SkySports.

    Напомним, что в первом бою была зафиксирована ничья, а во втором победу техническим нокаутом одержал Фьюри. 0

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