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    Российский боксер был снят с рейса в США

    WBO
    Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBO, российский боксер Сергей Ковалев был снят с авиорейса, сообщает The Athletic.

    Сергей Ковалев
    Сергей Ковалев

    Издание отмечает, что перед взлетом одна из пассажирок обвинила Ковалева в том, что он схватил ее за руку, поцеловал и бросил в нее деньги. Кроме того, он также вступил в «ожесточенный спор» с другими пассажирами.

    В итоге 36-летний боксер был снят с рейса с формулировкой «за неподобающее поведение». Отмечается, что после произошедшего никакого ареста не было, и инцидент не расследуется.

    У спортсмена уже случались похожие инциденты. В июне прошлого года Ковалев во время мероприятия начал приставать к девушке, но получил отказ. Когда женщина уехала домой, боксер со своим другом проследовал за ней. В результате нападения, у девушки было сторясение мозга и перелом носа. 0

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