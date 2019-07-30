Российский боксер был снят с рейса в США

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBO, российский боксербыл снят с авиорейса, сообщает The Athletic.

Издание отмечает, что перед взлетом одна из пассажирок обвинила Ковалева в том, что он схватил ее за руку, поцеловал и бросил в нее деньги. Кроме того, он также вступил в «ожесточенный спор» с другими пассажирами.

В итоге 36-летний боксер был снят с рейса с формулировкой «за неподобающее поведение». Отмечается, что после произошедшего никакого ареста не было, и инцидент не расследуется.

У спортсмена уже случались похожие инциденты. В июне прошлого года Ковалев во время мероприятия начал приставать к девушке, но получил отказ. Когда женщина уехала домой, боксер со своим другом проследовал за ней. В результате нападения, у девушки было сторясение мозга и перелом носа. 0