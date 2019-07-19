Бой Гассиева в США отменен

Российский боксерполучил травму плеча, из-за которой не сможет выйти в ринг 27 июля.

Об этом рассказал генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

«К сожалению, Гассиев получил травму и его бой перенесен. У него болит плечо, он поедет на обследование в Германию.

Мурат очень расстроен, да и мы очень расстроены от такой плохой новости. Дай бог, чтобы у него все было хорошо со здоровьем», — приводит слова Кремлева РИА Новости.

Напомним, что 27 июля в США россиянин должен был дебютировать в тяжелом весе в поединке с американцем Джоуи Давейко. 0