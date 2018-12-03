Фьюри: Уайлдер ничем не удивил

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе, который в минувшее воскресенье свел вничью поединок с обладателем титула, поделился впечатлениями от поединка.

Тайсон Фьюри BoxingScene 1000 Фрибет для всех Забрать!

Британец дважды побывал в нокдауне, но сумел вернуться в бой.

«Откровенно говоря, Уайлдер ничем не удивил. Он делал именно то, что я от него ожидал. Мне оставалось боксировать без лишних нервов и контролировать его удар справа. Деонтей меня все-таки поймал, за что хочу его похвалить.

В меня попасть не так просто, но сопернику это несколько раз удалось. Первый нокдаун — удар по затылку. Но второй был действительно великолепным — двойка с обеих рук. Уайлдер думал, что все кончено, но он ошибался», — цитирует Фьюри FightNews. 0