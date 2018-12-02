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    Уайлдер и Фьюри не определили победителя

    WBC
    В Лос-Анджелесе (США) состоялся бой за звание чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC между британцем Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером.

    Уайлдер остался чемпионом
    Уайлдер остался чемпионом
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    В девятом раунде Уайлдер отправил Фьюри в нокдаун, хотя до этого Тайсон выглядел предпочтительнее. Британец сумел подняться.

    В заключительном раунде американский чемпион повторно отправил британца на канвас, но тот вновь встал.

    По очкам судьи зафиксировали ничью. Один отдал победу Уайлдеру (115 — 111), второй — Фьюри (114 — 110), а третий зафиксировал равный счет (113 — 113).

    Для обоих соперников это первая ничья на профессиональном ринге. До этого Фьюри выиграл все свои 27 поединков, а Уайлдер — все 40.

    Таким образом, Уайлдер сохранил свой чемпионский титул. 0

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