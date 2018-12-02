Уайлдер и Фьюри не определили победителя

В Лос-Анджелесе (США) состоялся бой за звание чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC между британцеми американцем

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В девятом раунде Уайлдер отправил Фьюри в нокдаун, хотя до этого Тайсон выглядел предпочтительнее. Британец сумел подняться.

В заключительном раунде американский чемпион повторно отправил британца на канвас, но тот вновь встал.

По очкам судьи зафиксировали ничью. Один отдал победу Уайлдеру (115 — 111), второй — Фьюри (114 — 110), а третий зафиксировал равный счет (113 — 113).

Для обоих соперников это первая ничья на профессиональном ринге. До этого Фьюри выиграл все свои 27 поединков, а Уайлдер — все 40.

Таким образом, Уайлдер сохранил свой чемпионский титул. 0