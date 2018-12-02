Уайлдер и Фьюри не определили победителя

Уайлдер остался чемпионом
BoxingScene
В девятом раунде Уайлдер отправил Фьюри в нокдаун, хотя до этого Тайсон выглядел предпочтительнее. Британец сумел подняться.
В заключительном раунде американский чемпион повторно отправил британца на канвас, но тот вновь встал.
По очкам судьи зафиксировали ничью. Один отдал победу Уайлдеру (115 — 111), второй — Фьюри (114 — 110), а третий зафиксировал равный счет (113 — 113).
Для обоих соперников это первая ничья на профессиональном ринге. До этого Фьюри выиграл все свои 27 поединков, а Уайлдер — все 40.
Таким образом, Уайлдер сохранил свой чемпионский титул. 0