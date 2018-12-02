Уайлдеру нужен реванш с Фьюри

Американский боксерсчитает, что ему должны были присудить победу в поединке с британцем

Уайлдер не согласен с решением судей BoxingScene 1000 Фрибет для всех Забрать!

Бой завершился вничью, и американец сохранил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC.

«Разумеется, я победил, если учитывать два нокдауна. Не думаю, что Фьюри держал все под контролем. Он практически не попал по мне. Что касается меня, то следовало действовать решительнее и не спешить с большим количеством ударов.

Реванш? Я бы хотел провести с ним еще один поединок. Нам следует это сделать», — цитирует Уайлдера BBC.

Один из судей отдал победу Уайлдеру (115 — 111), второй — Фьюри (114-110), а третий зафиксировал равный счет (113-113). 0