Уайлдеру нужен реванш с Фьюри

Уайлдер не согласен с решением судей
BoxingScene
Бой завершился вничью, и американец сохранил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC.
«Разумеется, я победил, если учитывать два нокдауна. Не думаю, что Фьюри держал все под контролем. Он практически не попал по мне. Что касается меня, то следовало действовать решительнее и не спешить с большим количеством ударов.
Реванш? Я бы хотел провести с ним еще один поединок. Нам следует это сделать», — цитирует Уайлдера BBC.
Один из судей отдал победу Уайлдеру (115 — 111), второй — Фьюри (114-110), а третий зафиксировал равный счет (113-113). 0