Фьюри: Считаю, что победил Уайлдера

Британский боксер супертяжелого весарассказал о поединке за звание чемпиона по версии WBC против американца

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Бой завершился вничью, но британец считает, что выиграл его, несмотря на два нокудауна.

«Я был в гостях и два раза оказался в нокдауне, но все равно считаю, что победа осталась за мной. Я показал свой уровень и благодарен сопернику за эту возможность. Считаю, что мое возвращение состоялось.

Уайлдер — очень опасный боксер. Мир все видел. Спасибо всем болельщикам, которые поддерживали меня по всему миру. Бог помог мне не оказаться в нокауте. Считаю Уайлдера вторым по силе в супертяжелом весе после меня. Есть еще Энтони Джошуа, но он — цыпленок на фоне нас», — цитирует Фьюри BBC.

Один из судей отдал победу Уайлдеру (115 — 111), второй — Фьюри (114-110), а третий зафиксировал равный счет (113-113). 0