Бивол может сменить весовую категорию

Чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе (до 79,3 кг)может сменить весовую категорию, передает «Чемпионат».

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В команде россиянина не исключают, что боксер перейдет во второй средний весе (до 76,2 кг).

«Мы давно об этом думаем, это возможно. Если в этом весе будут бои, которые нас заинтересуют, мы готовы спуститься на категорию ниже. Безусловно, Дмитрию, как действующему чемпиону в полутяжелом весе, было бы интересно сразу провести бой за титул в категории ниже. Конечно, здесь есть определенные риски, связанные со сгонкой веса. Но в полутяжелом весе многие соперники больше Дмитрия в габаритах, поэтому было бы интересно попробовать себя в категории ниже», — заявил менеджер боксера Вадим Корнилов.

«Проблем не будет. Я всегда говорил, что мне интересен второй средний вес, если там будут интересные нам поединки. Поэтому, если такие бои будут, мы готовы это обсуждать», — отметил сам Бивол.

Минувшей ночью Бивол победил канадца Жана Паскаля в бою, состоявшемся в Атлантик-Сити, защитив титул WBA. 0