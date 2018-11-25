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    Тренер сборной России по боксу: Бивол следовал рациональной тактике

    Главный тренер сборной России по боксу Эдуард Кравцов высказал «Спорт-Экспрессу» свое мнение о победе Дмитрия Бивола над Жаном Паскалем.

    Дмитрий Бивол
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    Бой состоялся сегодня ночью в Атлантик-Сити, 27-летний россиянин взял верх над 36-летним канадцем по очкам в 12-раундовом поединке.

    «Чем опасен Паскаль — он обладает хорошим нокаутирующим ударом. Все его варианты на победу и сводились к тому, что зайдет какой-нибудь lucky punch. Бой Жан мог закончить только одним ударом. Так что со стороны команды Дмитрия был разработан рациональный тактический рисунок, который себя оправдал. Дмитрий провел обычный для себя поединок, ничего особенно нового не показал — только свой бокс, который у него всегда на отличном уровне. Паскаль пытался зацепиться одним ударом, случались вспышки активности. Но все прекрасно понимали, что Паскаль вряд ли в свои годы может "пробежать" плотную дистанцию еще и с силовыми ударами на протяжении 12 раундов.

    Многие хотели видеть нокаут от Бивола, но не случилось — и для меня это ожидаемо. Получился хороший, грамотный бой. В 7-9-м раундах Дмитрий немножко снизил обороты. Но для анализа нужно четко понимать, какое физическое состояние было у спортсмена на тот момент. Думаю, его тренер разберется с этим. Хотя это был уже не первый бой, когда Дмитрий в средних раундах дает послабления сопернику. Именно так, а не устает», — заявил Кравцов. 0

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