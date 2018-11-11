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    Власов уступил в четвертьфинале Всемирной боксерской суперсерии

    Российский боксер Максим Власов​ уступил в четвертьфинальном поединке Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в первом тяжелом весе поляку Кшиштофу Гловацки.

    Максим Власов
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    Поединок состоялся в США.

    Противостояние продолжалось все 12 раундов, а судьи единогласно отдали победу поляку — 115:112, 117:110, 118:110.

    32-летний россиянин потерпел третье поражение на профессиональном ринге при 42 победах (25 — нокаутом). Гловацки одержал 31-ю победу (19 — нокаутом). 32-летний поляк проиграл только один бой в карьере.

    Власов является обладателем титула чемпиона по версии WBC Baltic (2014—2015) в полутяжелом весе, WBA International (2016—н.в.), WBC Silver (2018—н.в.) в первом тяжелом весе. 0

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