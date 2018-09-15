Кудряшов одержал вторую победу после выступления в WBSS

Бывший претендент на титул чемпиона мира россиянинодержал победу во втором поединке после участия во(WBSS).

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В Кемерово в 10-раундовом рейтинговом бою в весовой категории до 90,71 кг Кудряшов победил румына Александру Жура техническим нокаутом в первом раунде. В конце первого раунда Кудряшов отправил соперника на настил ринга, румын не успел встать за положенные 10 секунд, передает «Спорт-Экспресс».

Российский боксер в сентябре прошлого года проиграл кубинцу Юниеру Дортикосу нокаутом во втором раунде в четвертьфинале WBSS. Поединок прошел в Сан-Антонио (США, штат Техас).

Предыдущий поединок россиянин провел 10 дней назад — 5 сентября в Грозном он победил уругвайца Маурисио Баррагана техническим нокаутом в 6-м раунде.

На счету Кудряшова теперь 23 победы (все — нокаутом) и два поражения. В послужном списке Жура — 17 побед, семь из которых он одержал нокаутом, и два поражения. 0