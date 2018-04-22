Мир Варгаса и Бронера, победы Чарло и Дэвиса, возвращение Хана

Джесси Варгас (США) – Эдриэн Бронер (США)

Договорной вес (до 65,3 кг)

Бывший чемпион мира в суперлегком и полусреднем весе Джесси Варгас (28-2-1, 10 КО) и экс-чемпион в четырех дивизионах Эдриэн Бронер (33-3-1, 24 КО) не смогли определить победителя, сведя вничью 12-раундовое противостояние в категории до 65,3 кг.

После экватора Варгас, который в дебюте работал двойками и сериями по «этажам», подсел, и Бронер, избавившись от прессинга, стал активнее в атаке и перехватил инициативу. В концовках девятого и 10-го раундов Эдриэн был близок к досрочной победе, но добить оппонента на сумел.

Итог — 115-113 Бронеру и дважды по 114-114. Ничья большинством голосов судей.

За бой Бронер заработал 1 миллион долларов, его соперник — вдвое меньше.

«Эй, чудак, к черту все это. Дай мне микрофон. Я надрал тебе зад», — сказал после боя Бронер Варгасу. «Только посмотрите на его лицо. Похоже, я его хорошенько избил. Я избил тебя так, будто ты что-то украл. Будто тебя выгнали из школы, будто ты украл мой велосипед. Парень, сейчас тебе не помешает перекись и немного алкоголя».

Жермалл Чарло (США) – Уго Сентено (США)

Средний вес (до 72,6 кг)

Американец Жермалл Чарло (27-0, 21 КО) одержал досрочную победу над соотечественником Уго Сентено-младшим (26-2, 14 КО) в поединке за звание «временного» чемпиона мира по версии WBC в среднем весе.

Во втором раунде Сентено пропустил правый прямой в челюсть, а затем — серию из правого хука, левого хука и правого прямого. Подняться на ноги Сентено, заработавший за бой 235 тысяч долларов, даже и не пытался.

Чарло вместе с титулом получил 500 тысяч долларов.

Чарло нокаутировал Сентено

Джервонта Дэвис (США) – Хесус Куэйяр (Аргентина)

Второй полулегкий вес (до 59,0 кг)

Американец Джервонта Дэвис (20-0, 19 КО) одержал досрочную победу над аргентинцем Хесусом Куэйяром (28-3, 21 КО) в бою за за вакантный титул «суперчемпиона» мира по версии WBA во втором полулегком весе.

Во втором раунде Дэвис опрокинул соперника левым прямым по корпусу, но добить не успел. Впрочем, уже в третьей трехминутке американец потряс Куэйяра правым хуком в челюсть и добил в затяжной серии до нокдауна. Аргентинец поднялся, но так же быстро упал — после очередного штурма Дэвиса рефери остановил поединок.

Боксеры заработали за поединок по 350 тысяч долларов.

Дэвис остановил Куэйяра

Рамон Альварес (Мексика) – Хорхе Паес-младший (Мексика)

Первый средний вес (до 69,9 кг)

Старший брат дисквалифицированного Канело Альвареса Рамон Альварес (26-3, 16 KO) перебоксировал Хорхе Паеса-младшего (41-11-2, 24 KO), сына экс-чемпиона IBF в легком весе Хоре Паеса.

Фаворит «включился» в четвертом раунде и в итоге победил по мнению всех судей — 100-90, 99-91 и 97-93.

Томаш Адамек (Польша) – Джоуи Абель (США)

Тяжелый вес (свыше 90,7 кг)

Польский ветеран тяжелого веса Томаш Адамек (53-5, 30 КО) нокаутировал американского джорнимена Джоуи Абеля (34-10, 32 КО).

Во вором раунде 41-летний поляк свалил соперника на настил кроссом справа. В пятой трехминутке боксеры обменялись точными попаданиями и по очереди потрясли друг друга, в шестом Адамек вновь уронил Абеля, а в седьмом повторил этот трюк дважды. После второго падения рефери не стал открывать счет, дав отмашку.

Адриан Гранат (Швеция) – Отто Валлин (Швеция)

Тяжелый вес (свыше 90,7 кг)

Шведский тяжеловес Адриан Гранат (15-2, 14 КО) уступил соотечественнику Отто Валлину (20-0, 13 КО) в бою за вакантный титул EBU.

В восьмом раунде маневренный и неудобный для Граната левша Валлин был близок к досрочной победе после серии ударов по корпусу, но Адриан выстоял. В 11-м раунде первый и единственный по-настоящему опасный момент создал уже Гранат, однако развить успех не сумел.

Итог — 117:111, 117:112 и 118:110 в пользу Валлина.

Карл Фрэмптон (Великобритания) – Нонито Донэйр (Филиппины)

Полулегкий вес (до 57,2 кг)

Карл Фрэмптон (25-1, 14 КО) из Северной Ирландии победил филиппинца Нонито Донэйра (38-5, 24 КО) в бою за вакантный титул «временного» чемпиона мира по версии WBO в полулегком весе.

Фрэмптон владел преимуществом, прекрасно действовал на контратаках, превосходя соперника в тайминге, скорости и маневренности.

Концовка прошла в тактической перестрелке с дальней дистанции, где британский «Шакал» выглядел предпочтительнее, но нашел приключения на ровном месте — два пропущенных хука в концовке 11-го раунда здорово потрясли Фрэмптона, но 12-й раунд «забрал» уже он.

Судейский вердикт: трижды по 117:111 в пользу Фрэмптона.

Матеуш Мастернак (Польша) – Йоури Каленга (Конго)

Первый тяжелый вес (до 90,7 кг)

Польский боксер первого тяжелого веса Матеуш Мастернак (41-4, 28 КО) оказался сильнее конголезца Йоури Каленги (23-5, 16 КО).

В начале матча-реванша (в 2014-м африканец победил раздельным решением судей) Каленга пытался давить и попадал джебами, но добиться успеха не сумел. К третьему раунду Матеуш приспособился к противнику, а в шестом избил того так, что перед седьмым угол Йоури выбросил белое полотенце.

Агит Кабайел (Германия) – Милан Ровчанин (Сербия)

Тяжелый вес (свыше 90,7 кг)

Немецкий чемпион по версии EBU в тяжелом весе Агит Кабайел (18-0, 13 КО) провел вторую успешную защиту титула, нокаутировав безвестного серба Милана Ровчанина (19-2, 13 КО).

Претендент начал смело, бросался и создавал моменты, но Агит был работал чище и записав себе в актив два первых раунда. В третьем Кабайел дважды отправил соперника на настил ринга. После второго падения Ровчанина рефери остановил бой.

Золани Тете (ЮАР) – Омар Нарваэс (Аргентина)

Легчайший вес (до 53,5 кг)

Чемпион мира по версии WBO в легчайшем весе южноафриканец Золани Тете (27-3, 21 КО) победил обязательного претендента из Аргентины Омара Нарваэса (48-3-2, 25 КО).

Тете, превосходивший соперника в антропометрии и ударной мощи, легко удерживал Нарваэса на дистанции, расстреливая того джебами. Ближе к концовке ветеран прессинговал чемпиона, но не смог отметиться хотя бы одним акцентированным попаданием.

Результат — 120:108 в пользу Тете по версии всех судей.

Амир Хан (Великобритания) – Фил Ло Греко (Канада)

Первый средний вес (до 69,9 кг)

Британец Амир Хан (32-4, 20 КО) разобрался с канадцем Филом Ло Греко (28-4, 15 КО).

Для победы не боксировавшему с мая 2016-го года экс-чемпиону мира понадобились считанные секунды — Ло Греко оказался на канвасе после первой же атаки фаворита. Хан бросился на добивание, уронил канадца еще раз, после чего рефери остановить поединок.

«Я не был в ринге два года, но здорово работал в зале все это время. Я был готов к 12 раундам. Ливерпуль, спасибо за поддержку, Амир Хан вернулся. Хочу снова стать чемпионом», — сказал британец.