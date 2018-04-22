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    Мир Варгаса и Бронера, победы Чарло и Дэвиса, возвращение Хана

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    Джесси Варгас и Эдриэн Бронер разошлись миром
    Джесси Варгас и Эдриэн Бронер разошлись миром
    skysports.com
    Джесси Варгас и Эдриэн Бронер разошлись миром, Жермалл Чарло избил Уго Сентено, Джервонта Дэвис нокаутировал Хесуса Куэйяра, а вернувшийся после двухлетнего перерыва Амир Хан — Фила Ло Греко.

    Джесси Варгас (США) – Эдриэн Бронер (США)

    Договорной вес (до 65,3 кг)

    Бывший чемпион мира в суперлегком и полусреднем весе Джесси Варгас (28-2-1, 10 КО) и экс-чемпион в четырех дивизионах Эдриэн Бронер (33-3-1, 24 КО) не смогли определить победителя, сведя вничью 12-раундовое противостояние в категории до 65,3 кг.

    После экватора Варгас, который в дебюте работал двойками и сериями по «этажам», подсел, и Бронер, избавившись от прессинга, стал активнее в атаке и перехватил инициативу. В концовках девятого и 10-го раундов Эдриэн был близок к досрочной победе, но добить оппонента на сумел.

    Итог — 115-113 Бронеру и дважды по 114-114. Ничья большинством голосов судей.

    За бой Бронер заработал 1 миллион долларов, его соперник — вдвое меньше.

    «Эй, чудак, к черту все это. Дай мне микрофон. Я надрал тебе зад», — сказал после боя Бронер Варгасу. «Только посмотрите на его лицо. Похоже, я его хорошенько избил. Я избил тебя так, будто ты что-то украл. Будто тебя выгнали из школы, будто ты украл мой велосипед. Парень, сейчас тебе не помешает перекись и немного алкоголя».

    Жермалл Чарло (США) – Уго Сентено (США)

    Средний вес (до 72,6 кг)

    Американец Жермалл Чарло (27-0, 21 КО) одержал досрочную победу над соотечественником Уго Сентено-младшим (26-2, 14 КО) в поединке за звание «временного» чемпиона мира по версии WBC в среднем весе.

    Во втором раунде Сентено пропустил правый прямой в челюсть, а затем — серию из правого хука, левого хука и правого прямого. Подняться на ноги Сентено, заработавший за бой 235 тысяч долларов, даже и не пытался.

    Чарло вместе с титулом получил 500 тысяч долларов.

    Чарло нокаутировал Сентено

    Джервонта Дэвис (США) – Хесус Куэйяр (Аргентина)

    Второй полулегкий вес (до 59,0 кг)

    Американец Джервонта Дэвис (20-0, 19 КО) одержал досрочную победу над аргентинцем Хесусом Куэйяром (28-3, 21 КО) в бою за за вакантный титул «суперчемпиона» мира по версии WBA во втором полулегком весе.

    Во втором раунде Дэвис опрокинул соперника левым прямым по корпусу, но добить не успел. Впрочем, уже в третьей трехминутке американец потряс Куэйяра правым хуком в челюсть и добил в затяжной серии до нокдауна. Аргентинец поднялся, но так же быстро упал — после очередного штурма Дэвиса рефери остановил поединок.

    Боксеры заработали за поединок по 350 тысяч долларов.

    Дэвис остановил Куэйяра

    Рамон Альварес (Мексика) – Хорхе Паес-младший (Мексика)

    Первый средний вес (до 69,9 кг)

    Старший брат дисквалифицированного Канело Альвареса Рамон Альварес (26-3, 16 KO) перебоксировал Хорхе Паеса-младшего (41-11-2, 24 KO), сына экс-чемпиона IBF в легком весе Хоре Паеса.

    Фаворит «включился» в четвертом раунде и в итоге победил по мнению всех судей — 100-90, 99-91 и 97-93.

    Томаш Адамек (Польша) – Джоуи Абель (США)

    Тяжелый вес (свыше 90,7 кг)

    Польский ветеран тяжелого веса Томаш Адамек (53-5, 30 КО) нокаутировал американского джорнимена Джоуи Абеля (34-10, 32 КО).

    Во вором раунде 41-летний поляк свалил соперника на настил кроссом справа. В пятой трехминутке боксеры обменялись точными попаданиями и по очереди потрясли друг друга, в шестом Адамек вновь уронил Абеля, а в седьмом повторил этот трюк дважды. После второго падения рефери не стал открывать счет, дав отмашку.

    Адриан Гранат (Швеция) – Отто Валлин (Швеция)

    Тяжелый вес (свыше 90,7 кг)

    Шведский тяжеловес Адриан Гранат (15-2, 14 КО) уступил соотечественнику Отто Валлину (20-0, 13 КО) в бою за вакантный титул EBU.

    В восьмом раунде маневренный и неудобный для Граната левша Валлин был близок к досрочной победе после серии ударов по корпусу, но Адриан выстоял. В 11-м раунде первый и единственный по-настоящему опасный момент создал уже Гранат, однако развить успех не сумел.

    Итог — 117:111, 117:112 и 118:110 в пользу Валлина.

    Карл Фрэмптон (Великобритания) – Нонито Донэйр (Филиппины)

    Полулегкий вес (до 57,2 кг)

    Карл Фрэмптон (25-1, 14 КО) из Северной Ирландии победил филиппинца Нонито Донэйра (38-5, 24 КО) в бою за вакантный титул «временного» чемпиона мира по версии WBO в полулегком весе.

    Фрэмптон владел преимуществом, прекрасно действовал на контратаках, превосходя соперника в тайминге, скорости и маневренности.

    Концовка прошла в тактической перестрелке с дальней дистанции, где британский «Шакал» выглядел предпочтительнее, но нашел приключения на ровном месте — два пропущенных хука в концовке 11-го раунда здорово потрясли Фрэмптона, но 12-й раунд «забрал» уже он.

    Судейский вердикт: трижды по 117:111 в пользу Фрэмптона.

    Матеуш Мастернак (Польша) – Йоури Каленга (Конго)

    Первый тяжелый вес (до 90,7 кг)

    Польский боксер первого тяжелого веса Матеуш Мастернак (41-4, 28 КО) оказался сильнее конголезца Йоури Каленги (23-5, 16 КО).

    В начале матча-реванша (в 2014-м африканец победил раздельным решением судей) Каленга пытался давить и попадал джебами, но добиться успеха не сумел. К третьему раунду Матеуш приспособился к противнику, а в шестом избил того так, что перед седьмым угол Йоури выбросил белое полотенце.

    Агит Кабайел (Германия) – Милан Ровчанин (Сербия)

    Тяжелый вес (свыше 90,7 кг)

    Немецкий чемпион по версии EBU в тяжелом весе Агит Кабайел (18-0, 13 КО) провел вторую успешную защиту титула, нокаутировав безвестного серба Милана Ровчанина (19-2, 13 КО).

    Претендент начал смело, бросался и создавал моменты, но Агит был работал чище и записав себе в актив два первых раунда. В третьем Кабайел дважды отправил соперника на настил ринга. После второго падения Ровчанина рефери остановил бой.

    Золани Тете (ЮАР) – Омар Нарваэс (Аргентина)

    Легчайший вес (до 53,5 кг)

    Чемпион мира по версии WBO в легчайшем весе южноафриканец Золани Тете (27-3, 21 КО) победил обязательного претендента из Аргентины Омара Нарваэса (48-3-2, 25 КО).

    Тете, превосходивший соперника в антропометрии и ударной мощи, легко удерживал Нарваэса на дистанции, расстреливая того джебами. Ближе к концовке ветеран прессинговал чемпиона, но не смог отметиться хотя бы одним акцентированным попаданием.

    Результат — 120:108 в пользу Тете по версии всех судей.

    Амир Хан (Великобритания) – Фил Ло Греко (Канада)

    Первый средний вес (до 69,9 кг)

    Британец Амир Хан (32-4, 20 КО) разобрался с канадцем Филом Ло Греко (28-4, 15 КО).

    Для победы не боксировавшему с мая 2016-го года экс-чемпиону мира понадобились считанные секунды — Ло Греко оказался на канвасе после первой же атаки фаворита. Хан бросился на добивание, уронил канадца еще раз, после чего рефери остановить поединок.

    «Я не был в ринге два года, но здорово работал в зале все это время. Я был готов к 12 раундам. Ливерпуль, спасибо за поддержку, Амир Хан вернулся. Хочу снова стать чемпионом», — сказал британец.

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