Уайт сокрушил Брауна и вызвал Уайлдера

Диллиан Уайт (Великобритания) – Лукас Браун (Австралия)

Тяжелый вес (свыше 90,7 кг)

Британец Диллиан Уайт (23-1, 17 КО) одержал досрочную победу над австралийцем Лукасом Брауном (25-1, 22 КО) и завоевал серебряный титул WBC в тяжелом весе.

В первом раунде возле левого глаза Брауна образовалось рассечение. Уайт владел инициативой, разбивая защиту ветерана джебом, правым через руку и фирменными ударами по корпусу. В шестом раунде левым хуком Уайт отправил соперника в нокаут.

Браун пришел в себя только при помощи медиков и на носилках был доставлен в госпиталь. Позднее выяснилось, что с австралийцем все в порядке.

Следующим соперником Уайта может стать обладатель пояса WBC американец Деонтей Уайлдер (40-0, 39 КО).

«Это бизнес, понимаете. Мы хотим драться с Уайлдером. План таков — мы бьем Деонтея, а затем деремся с Энтони Джошуа, на конку будут все пояса. Эй, Деонтей, где ты? Давай сделаем это в июне! Больше никаких оправданий, давай сделаем это здесь, в O2. Я первый номер, детка!» — сказал Уайт.

«У нас с Джошуа особая химия — как только мы выходим в ринг, летят искры. Если мне предоставится возможность драться с Энтони, я ухвачусь за нее. Если с Уайлдером, я тоже ей воспользуюсь. Мне все равно. Конечно, сначала я бы хотел драться с Деонтеем, но, как известно, ты не всегда получаешь, что хочешь», — добавил британец.

Фрэнк Бульони (Великобритания) – Каллум Джонсон (Великобритания)

Полутяжелый вес (до 79,4 кг)

Британец Каллум Джонсон (17-0, 12 КО) сенсационно нокаутировал соотечественника Фрэнка Бульони (21-3-1, 15 КО).

Уже в первом раунде Джонсон отправил соперника в нокаут коротким правым хуком.

Дерек Чисора (Великобритания) – Закария Аззузи (Франция)

Тяжелый вес (свыше 90,7 кг)

Британский тяжеловес Дерек Чисора (28-8, 20 КО) «уничтожил» француза Закария Аззузи (14-3-2, 10 КО), отправив того в нокаут правым хуком в голову во втором раунде.

После победы Чисора обратился к своему бывшему сопернику Дэвиду Хэю (28-3, 26 КО). Последний предложил Чисоре поединок с подопечным своей промоутерской компании Hayemaker Promotions Джо Джойсом (3-0, 3 КО).

«Давай сделаем так. Если Джойс меня побьет, ты заплатишь мне один фунт. Если я побью Джойса, то ты перечислишь мне весь свой гонорар за реванш с Тони Беллью», — парировал Чисора. Хэй, естественно, отказался. «Поединка не будет. Больше не вспоминай мое имя. И да, Беллью тебя нокаутирует», — заключил Чисора.

Тайрон Цойге (Германия) – Айзек Экпо (Нигерия)

Второй средний вес (до 76,2 кг)

Чемпион мира по версии WBA во втором среднем весе немец Тайрон Цойге (22-0-1, 12 KO) перебоксировал нигерийца Айзека Экпо (32-4, 25 KO).

Бой-реванш (первый прошел в марте прошлого года и завершился победой Цойге техническим решением) продлился всего два раунда — после классной комбинации хозяина ринга Экпо оказался на канвасе и не смог продолжить поединок.

Каро Мурат (Германия) – Трэвис Ривес (США)

Полутяжелый вес (до 79,4 кг)

Экс-чемпион Европы немец Каро Мурат (32-3-1, 21 KO) остановил американца Трэвиса Ривеса (15-3-2, 7 KO) и завоевал титул чемпиона мира по версии IBO в полутяжелом весе.

В 12-м раунде Мурат «взорвался» комбинацией правый прямой-левый хук — Ривз был ошеломлен и забит у канатов до отмашки рефери.

Эта победа стала для 34-летнего Мурата, занимающего WBA #4, WBC #7, WBO #8 и IBF #11, пятой кряду после поражения от Салливана Барреры (21-2, 14 КО) в декабре 2015-го года.

Себастьян Формелла (Германия) – Анджело Франк (Германия)

Первый средний вес (до 69,9 кг)

Небитый боксер первого среднего веса Себастьян Формелла (18-0, 9 KO) одержал досрочную победу над соотечественником Анджело Франком (13-2, 9 KO) и завоевал вакантные титулы интерконтинентального чемпиона по версии IBO и чемпиона Европы по версии WBO.

Формелла «уронил» соперника в седьмом раунде, и угол Франка выбросил белое полотенце. Анджело был удивлен решением тренеров, но изменить что-либо уже не мог.

Арсен Гуламирян (Франция) – Рияд Мерхи (Бельгия)

Первый тяжелый вес (до 90,7 кг)

В поединке небитых боксеров крузервейта Арсена Гуламиряна (23-0, 15 KO) и Рияда Мерхи (24-1, 20 KO) победу техническим нокаутом в 11-м раунде одержал француз.

Избиение бельгийца закончилось в 11-м раунде — после нескольких мощных попаданий хозяина ринга в дело вмешался рефери.

Гуламирян завоевал вакантный титул «обычного» чемпиона мира по версии WBA.

Мишель Соро (Франция) – Джон Вера (США)

Первый средний вес (до 69,9 кг)

Третий номер рейтинга WBA француз Мишель Соро (32-2, 21 KO) завоевал титул «временного» чемпиона мира по версии WBA в первом среднем весе, победив единогласным решением судей прежде небитого американца Джона Веру (18-1, 11 KO).

Соро доминировал на протяжении всех 12 раундов и в итоге победил со счетом .