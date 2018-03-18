ФутболХоккейТеннисБоксБаскетбол
LiveВся лентаПрогнозыФото
Бокс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Рамирес победил Имама, Гвоздик завоевал пояс WBC

    Обзор событий уик-энда в профессиональном боксе

    WBC WBO WBA IBF
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Хосе Карлос Рамирес (слева) победил Амира Имама
    Хосе Карлос Рамирес (слева) победил Амира Имама
    toprank.com
    Хосе Карлос Рамирес завоевал вакантный титул WBC, Александр Гвоздик стал «временным» чемпионом по той же линии, а Феликс Вердехо неожиданно проиграл Антонио Лосаде-младшему.

    Хосе Карлос Рамирес (США) – Амир Имам (США)

    Первый полусредний вес (до 63,5 кг)

    Американец Хосе Карлос Рамирес (22-0, 16 КО) завоевал вакантный титул WBC в первом полусреднем весе, победив соотечественника Амира Имама (21-2, 18 КО).

    Поединок прошел в яркой, открытой борьбе и изобиловал частыми разменами. Преимущество переходило от одного боксера к другому, но по итогам 12 раундов судьи единогласно отдали победу Рамиресу — 115:113, 117:111 и 120:108.

    Следующим соперником Рамиреса должен стать временный чемпион по версии WBC Реджис Прогрейс (21-0, 18 КО).

    «По ходу боя был момент, когда я спросил у себя: Хосе, что ты вообще делаешь? Потом у меня открылось второе дыхание, и в чемпионских раундах я выложился по-максимуму», — сказал Рамирес.

    «Только один судья посчитал все честно, а работу двух других надо расследовать. Хосе выиграл все раунды», — заявил тренер Рамиреса Фредди Роуч.

    Александр Гвоздик (Украина) – Мехди Амар (Франция)

    Полутяжелый вес (до 79,4 кг)

    Украинец Александр Гвоздик (15-0, 12 КО) перебоксировал француза Мехди Амаром (34-6-2, 16 КО) в бою за титул «временного» чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе.

    Украинец контролировал ход поединка, однако время от времени позволял сопернику тревожить его опасными ударами.

    Александру удалось взять большинство раундов, но завершить бой досрочно он не сумел. Итог — 116:112, 118:110, 117:111 в пользу украинца.

    В следующем бою Гвоздик должен встретиться с победителем пары Адонис Стивенсон (29-1, 24 КО) — Баду Джек (22-1-2, 13 КО) и оспорить титул полноценного чемпиона.

    «В Амара было сложно попасть, он здорово защищался. Он постоянно бегал вокруг, и поймать его было трудно. Как бы то ни было, завоевать временный титул здорово. Я жду шанса побороться за полноценный пояс», — сказал Гвоздик.

    Гвоздик завоевал «временный» пояс WBC

    Феликс Вердехо (Пуэрто-Рико) – Антонио Лосада-мл. (Мексика)

    Легкий вес (до 61,2 кг)

    Бывший проспект легкого веса пуэрториканец Феликс Вердехо (23-1, 15 КО) уступил мексиканскому середняку Антонио Лосаде-младшему (39-2, 33 КО).

    В пятом раунде над глазом Вердехо образовалась огромная гематома. Ближе к финальным раундам Лосада захватил инициативу и уронил соперника точным ударом слева. Пуэрториканец хотел продолжить, но представитель Атлетической комиссии штата Нью-Йорк вынудил рефери остановить поединок.

    К тому моменту Вердехо вел на картах двух судей (86-85, 87-84), третий отдал преимущество Лосаде (86-85).

    Кристофер Диас (Пуэрто-Рико) – Браулио Родригес (Доминиканская Республика)

    Второй полулегкий вес (до 59,0 кг)

    Пуэрториканский проспект второго полулегкого веса Кристофер Диас (23-0, 15 КО) отпраздновал досрочную победу над доминиканцем Браулио Родригесом (19-3, 17 КО) и завоевал титул чемпиона Северной Америки по версии NABO.

    Бой завершился технической победой Диаса — в четвертом раунде доминиканец повредил руку и не смог продолжить поединок.

    Хосе Педраса (Пуэрто-Рико) – Хосе Луис Родригес (Мексика)

    Легкий вес (до 61,2 кг)

    Экс-чемпион второго полулегкого дивизиона Хосе Педраса (23-1, 12 КО) из Пуэрто-Рико одержал победу над мексиканским джорнименом Хосе Луисом Родригесом (23-12, 13 КО).

    Бой продлился все 10 раундов и завершился победой фаворита — трижды по 80:72.

    Майкл Конлан (Великобритания) – Давид Берна (Венгрия)

    Полулегкий вес (до 57,2 кг)

    Британский проспект полулегкого веса Майкл Конлан (6-0, 5 КО) не испытал проблем в поединке с венгром Давидом Берной (15-3, 14 КО).

    В концовке первого раунда Конлан отправил соперника на настил ударом по корпусу. На старте второй трехминутки венгр вновь оказался на канвасе. Рефери отсчитал второй нокдаун, а спустя несколько секунд остановил односторонний поединок.

    Джо Джойс (Великобритания) – Донни Палмер (США)

    Тяжелый вес (свыше 90,7 кг)

    Призер Олимпийских игр 2016-го года британец Джо Джойс (3-0, 3 КО) одержал досрочную победу над американцем Донни Палмером (9-2-1, 8 КО).

    Уже в первом раунде Джойс отправил американца на настил попаданием с правой. Палмер поднялся, но удерживать равновесие мог только при помощи канатов, и рефери остановил бой.

    После поединка Джойс в очередной раз бросил вызов соотечественнику Дереку Чисоре (27-8, 19 КО).

    Джойс сокрушил Палмера

    Роберт Хелениус (Финляндия) – Юрий Быховцев (Беларусь)

    Тяжелый вес (свыше 90,7 кг)

    Финский тяжеловес Роберт Хелениус (26-2, 16 КО) не без проблем перебоксировал белорусского джорнимена Юрия Быховцева (10-15-3).

    В первом раунде Хелениус получил травму руки и практически весь бой работал лишь левой. Этим и объясняется скромная (и раздельная) победа фаворита по очкам — 77:76, 77:76 и 75:78.

    Этот бой стал первым для Роберта с момента поражения от Диллиана Уайта в октябре прошлого года.

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Гарсия победил Липинца, но отказался от титула
  • Главные события уик-энда в профессиональном боксе
    •
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Флойд Мейвезер vs Конор Макгрегор. Лучшие фото бояФлойд Мейвезер vs Конор Макгрегор. Лучшие фото бояЭкс-чемпион из США в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший одержал победу нокаутом над чемпионом UFC ирландцем Конором МакгрегоромМохаммед Али после победы над Сонни Листоном«Его наследие горит»Легендарный боксер Мохаммед Али ушел из жизни в возрасте 74 летВладимир КличкоУважение и рекорды против скучности и однообразияРеакция на завершение карьеры Владимиром КличкоЭнтони Джошуа победил Владимира КличкоДжошуа — в элите боксаСМИ о яркой победе британца над уже бывшим королем тяжелого весаЭнтони Джошуа vs Владимир КличкоЭнтони Джошуа vs Владимир КличкоЭнтони Джошуа взял верх техническим нокаутом над украинцем Владимиром Кличко. Лучшие фотоМохаммед АлиДесять незабываемых цитат Мохаммеда АлиНебольшой сборник цитат шоумена, любителя трэш-тока и философа, ушедшего из жизни в 74-летнем возрасте
    Подробный разбор
  • Смит вышел в финал Суперсерии, Срикасет защитил титул
  • Обзор событий уик-энда в профессиональном боксе
    •
  • Уверенные победы Берчельта и Романа, возвращение Влодарчика
  • Главные события уик-энда в профессиональном боксе
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. Сколько мячей забьет Месси?
  • Прогнозы и ставки на футбол 18 марта
  • 5,58
    •
  • Продолжение каталонской традиции
  • «Барселона» — «Атлетик». Прогноз и ставки на матч 29-го тура испанской Примеры 18 марта
  • 1,68
    •
    Бокс. Главное
  • Гарсия победил Липинца, но отказался от титула
  • Главные события уик-энда в профессиональном боксе
    •
  • Смит вышел в финал Суперсерии, Срикасет защитил титул
  • Обзор событий уик-энда в профессиональном боксе
    •
  • Уверенные победы Берчельта и Романа, возвращение Влодарчика
  • Главные события уик-энда в профессиональном боксе
    •
  • 11/03
    • Гарсия откажется от чемпионского титула после победы над Липинцом
  • 11/03
    • Релих — чемпион мира по версии WBA в первом полусреднем весе
  • 11/03
    • Майки Гарсия отобрал пояс IBF у Сергея Липинца
  • 06/03
    • Соперник Головкина сдал положительный допинг-тест
  • 04/03
    • Ковалев победил Михалкина и защитил титул WBO
  • 04/03
    • Уайлдер нокаутировал Ортиса
  • 04/03
    • Бивол нокаутировал Барреру и защитил титул WBA
  • 28/02
    • Усик: Гассиев — скромный человек и хороший боксер
  • 06/02
    • Усик: Бой с Гассиевым не будет политикой
  • 04/02
    • Россия хочет провести финал Всемирной суперсерии бокса
    Весь бокс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лента

    Турниры

    ЧМ-2017 WBC WBO WBA IBF
    Любители

    Боксеры

    Кличко Поветкин