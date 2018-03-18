Рамирес победил Имама, Гвоздик завоевал пояс WBC

Хосе Карлос Рамирес (США) – Амир Имам (США)

Первый полусредний вес (до 63,5 кг)

Американец Хосе Карлос Рамирес (22-0, 16 КО) завоевал вакантный титул WBC в первом полусреднем весе, победив соотечественника Амира Имама (21-2, 18 КО).

Поединок прошел в яркой, открытой борьбе и изобиловал частыми разменами. Преимущество переходило от одного боксера к другому, но по итогам 12 раундов судьи единогласно отдали победу Рамиресу — 115:113, 117:111 и 120:108.

Следующим соперником Рамиреса должен стать временный чемпион по версии WBC Реджис Прогрейс (21-0, 18 КО).

«По ходу боя был момент, когда я спросил у себя: Хосе, что ты вообще делаешь? Потом у меня открылось второе дыхание, и в чемпионских раундах я выложился по-максимуму», — сказал Рамирес.

«Только один судья посчитал все честно, а работу двух других надо расследовать. Хосе выиграл все раунды», — заявил тренер Рамиреса Фредди Роуч.

Александр Гвоздик (Украина) – Мехди Амар (Франция)

Полутяжелый вес (до 79,4 кг)

Украинец Александр Гвоздик (15-0, 12 КО) перебоксировал француза Мехди Амаром (34-6-2, 16 КО) в бою за титул «временного» чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе.

Украинец контролировал ход поединка, однако время от времени позволял сопернику тревожить его опасными ударами.

Александру удалось взять большинство раундов, но завершить бой досрочно он не сумел. Итог — 116:112, 118:110, 117:111 в пользу украинца.

В следующем бою Гвоздик должен встретиться с победителем пары Адонис Стивенсон (29-1, 24 КО) — Баду Джек (22-1-2, 13 КО) и оспорить титул полноценного чемпиона.

«В Амара было сложно попасть, он здорово защищался. Он постоянно бегал вокруг, и поймать его было трудно. Как бы то ни было, завоевать временный титул здорово. Я жду шанса побороться за полноценный пояс», — сказал Гвоздик.

Гвоздик завоевал «временный» пояс WBC

Феликс Вердехо (Пуэрто-Рико) – Антонио Лосада-мл. (Мексика)

Легкий вес (до 61,2 кг)

Бывший проспект легкого веса пуэрториканец Феликс Вердехо (23-1, 15 КО) уступил мексиканскому середняку Антонио Лосаде-младшему (39-2, 33 КО).

В пятом раунде над глазом Вердехо образовалась огромная гематома. Ближе к финальным раундам Лосада захватил инициативу и уронил соперника точным ударом слева. Пуэрториканец хотел продолжить, но представитель Атлетической комиссии штата Нью-Йорк вынудил рефери остановить поединок.

К тому моменту Вердехо вел на картах двух судей (86-85, 87-84), третий отдал преимущество Лосаде (86-85).

Кристофер Диас (Пуэрто-Рико) – Браулио Родригес (Доминиканская Республика)

Второй полулегкий вес (до 59,0 кг)

Пуэрториканский проспект второго полулегкого веса Кристофер Диас (23-0, 15 КО) отпраздновал досрочную победу над доминиканцем Браулио Родригесом (19-3, 17 КО) и завоевал титул чемпиона Северной Америки по версии NABO.

Бой завершился технической победой Диаса — в четвертом раунде доминиканец повредил руку и не смог продолжить поединок.

Хосе Педраса (Пуэрто-Рико) – Хосе Луис Родригес (Мексика)

Легкий вес (до 61,2 кг)

Экс-чемпион второго полулегкого дивизиона Хосе Педраса (23-1, 12 КО) из Пуэрто-Рико одержал победу над мексиканским джорнименом Хосе Луисом Родригесом (23-12, 13 КО).

Бой продлился все 10 раундов и завершился победой фаворита — трижды по 80:72.

Майкл Конлан (Великобритания) – Давид Берна (Венгрия)

Полулегкий вес (до 57,2 кг)

Британский проспект полулегкого веса Майкл Конлан (6-0, 5 КО) не испытал проблем в поединке с венгром Давидом Берной (15-3, 14 КО).

В концовке первого раунда Конлан отправил соперника на настил ударом по корпусу. На старте второй трехминутки венгр вновь оказался на канвасе. Рефери отсчитал второй нокдаун, а спустя несколько секунд остановил односторонний поединок.

Джо Джойс (Великобритания) – Донни Палмер (США)

Тяжелый вес (свыше 90,7 кг)

Призер Олимпийских игр 2016-го года британец Джо Джойс (3-0, 3 КО) одержал досрочную победу над американцем Донни Палмером (9-2-1, 8 КО).

Уже в первом раунде Джойс отправил американца на настил попаданием с правой. Палмер поднялся, но удерживать равновесие мог только при помощи канатов, и рефери остановил бой.

После поединка Джойс в очередной раз бросил вызов соотечественнику Дереку Чисоре (27-8, 19 КО).

Джойс сокрушил Палмера

Роберт Хелениус (Финляндия) – Юрий Быховцев (Беларусь)

Тяжелый вес (свыше 90,7 кг)

Финский тяжеловес Роберт Хелениус (26-2, 16 КО) не без проблем перебоксировал белорусского джорнимена Юрия Быховцева (10-15-3).

В первом раунде Хелениус получил травму руки и практически весь бой работал лишь левой. Этим и объясняется скромная (и раздельная) победа фаворита по очкам — 77:76, 77:76 и 75:78.

Этот бой стал первым для Роберта с момента поражения от Диллиана Уайта в октябре прошлого года.