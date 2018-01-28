Бой года от Усика и Бриедиса, победы Линареса и Маттиссе

Александр Усик (Украина) – Майриса Бриедиса (Латвия)

Первый тяжелый вес (до 90,7 кг)

Чемпион мира по версии WBO украинец Александр Усик​ (14-0, 11 КО) победил обладателя пояса WBC латвийца Майриса Бриедиса (23-1, 18 КО) в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в первом тяжелом весе (до 90,7 кг).

Бой, прошедший в Риге, продлился 12 раундов. Украинский боксер одержал победу решением судей (114:114, 115:113, 115:113) и стал обладателем двух стоявших на кону поясов.

Переломным в поединке стал пятый раунд — украинец впервые включил скорость и пустил Бриедису кровь. До этой трехминутки преимущество было за латвийцем, после лучше боксировал уже Александр.

В финале WBSS Усик встретится с победителем боя между чемпионом IBF россиянином Муратом Гассиевым (25-0, 18 КО) и «обычным» чемпионом WBA кубинцем Юниером Дортикосом (22-0, 21 КО), который пройдет 3 февраля в Сочи.

«Спасибо большое арене, моим соотечественникам, Рига, тебе спасибо. У вас достойный сын вашей страны, давайте поаплодируем Майрису. Это, наверное, самые тяжелые 12 раундов, которые я проводил. Сделаем выводы и будем готовиться к финалу. Я буду лично присутствовать на втором полуфинале между Гассиевым и Дортикосом. Пусть там победит сильнейший, и я с ним встречусь», – сказал Усик.

«Мы провели большой поединок, но теперь я хочу реванша. Тогда выясним, кто в итоге окажется победителем и чемпионом. Позади равное противостояние, судьям со стороны было виднее. Для меня эта неудача станет лишь дополнительной мотивацией двигаться вперед», — отметил Бриедис.

Усик победил Бриедиса

Хорхе Линарес (Венесуэла) – Мерсито Геста (Филиппины)

Легкий вес (до 61,2 кг)

Венесуэльский боксер Хорхе Линарес (44-3, 27 КО) защитил титул чемпиона WBA в легком весе в бою с филиппинцем Мерсито Гестой (31-2-2, 17 КО).

Бой прошел с заметным преимуществом чемпиона — Линарес превосходил соперника в скорости и работе ног. С каждым последующим раундом преимущество фаворита лишь увеличивалось. Итог — 118:110, 118:110, 117:111 в пользу Линареса.

«Я победил. Что важно — я здорово отработал в защите и практически не чувствовал удары соперника. В четвертом раунде я получил повреждение руки и не мог выбрасывать удары так, как хотел. Фредди Роуч, возможно, лучший тренер в мире, но я победил его подопечного. Роуч говорил, что Геста достанет меня левым хуком, однако этого не произошло. Теперь я хочу большой бой. Майки Гарсия и Василий Ломаченко упоминали меня в своих интервью — так давайте сделаем это», — сказал Линарес.

Линарес прошел Гесту

Лукас Маттиссе (Аргентина) – Тева Кирам (Таиланд)

Полусредний вес (до 66,7 кг)

Аргентинец Лукас Маттиссе (39-4, 36 КО) завоевал вакантный титул «обычного» чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе, нокаутировав Теву Кирама (38-1, 28 КО) из Таиланда.

До восьмого раунда казалось, что неизвестный Кирам сможет досрочно отправить чемпиона на пенсию — андердог работал через джеб, и используя преимущество в антропометрии, грамотно контролировал дистанцию.

Неожиданная развязка пришла в восьмом раунде: Кирам пропустил правый хук и оказался на канвасе. Он попытался продолжить бой, но пропустил снова, и рефери остановил поединок.

«Я счастлив. Кирам много двигался, он большой парень. Не скажу, что он бил очень сильно, но драться с ним было неприятно. Мне нужно было выбрасывать больше ударов. Что дальше? Хочу бой с Дэнни Гарсией или Мэнни Пакьяо. Но решать будут промоутеры», — отметил Матиссе.

Маттиссе остановил Кирама

Джеремия Карпенси (США) – Рубин Уильямс (США)

Тяжелый вес (свыше 90,7 кг)

Американский проспект тяжелого веса Джеремия Карпенси (15-1, 6 KO) сокрушил 41-летнего экс-претендента на пояс IBF Рубина Уильямса (29-31-1, 16 КО).

Карпенси отлично работал по туловищу, выбрасывая различные комбинации. В первом раунде ветеран трижды оказался на настиле и «вынудил» рефери остановить одностороннее избиение.

Заб Джуда (США) – Ноэль Ринкон (Мексика)

Полусредний вес (до 66,7 кг)

Экс-чемпион мира в двух дивизионах американец Заб Джуда (44-9, 30 KO) вернулся в ринг впервые с января прошлого года, победив единогласным решением мексиканского джорнимена Ноэля Ринкона (21-14-1, 12 KO).

40-летний ветеран потряс соперника во втором раунде и в целом выглядел предпочтительнее на протяжении всех 10 раундов. Итог — трижды 99:91 в пользу Джуды.

Следующий бой американец проведет в апреле в Калгари.