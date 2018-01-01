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    Экс-чемпион мира по версии WBC завершил карьеру

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    Григорий Дрозд
    На фото:Григорий Дрозд
    Бывший чемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) россиянин Григорий Дрозд (40-1, 28 КО) принял решение завершить профессиональную карьеру.

    «Уважаемые друзья, поклонники бокса! У меня сегодня очень важный день. Я принял очень важное для себя решение. Я, Григорий Дрозд, чемпион мира по боксу, официально заявляю о завершении своей спортивной карьеры. Хочу сказать большое спасибо тренеру Сергею Васильеву. Он прошел со мной весь путь от начала до конца. Хочу сказать спасибо своему второму тренеру Виталию Миллеру, своему тренеру по физической подготовке Волкову Василию, массажисту Сергею Гончаренко и своему менеджеру – Антону Жданову», — написал Дрозд в своем Instagram.

    «Хочу поблагодарить своих промоутеров – это Герман Титов, мой первый промоутер, Владимир Хрюнов, с которым мы провели три поединка. И, конечно, компания "Мир бокса" и Андрей Рябинский. Этот человек дал возможность реализовать мне мечты. Вместе с ним мы поднялись на самую высокую ступеньку пьедестала – стали чемпионами мира», — добавил боксер.

    Дрозд свой последний бой провел в мае 2015 года, после чего из-за травмы не смог провести обязательную защиту против конголезца Илунги Макабу. WBC в марте 2016 года присвоил россиянину статус «чемпиона в отпуске» и дал право провести титульный бой после восстановления.

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