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    Фрибет 2500 рублей в Фонбете на Суперкубок России

    Букмекеры Фонбет
    Букмекерская контора Фонбет специально к матчу на Суперкубок России по футболу повышает фрибет до 2500 рублей. Как получить и максимально выгодно воспользоваться — в нашем обзоре.

    Фрибет 2500 рублей в Фонбете
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    Фрибет 2500 рублей в Фонбете

    Фрибет

    Фрибет у букмекера — это бесплатная ставка. Контора дает бонусные средства для ставки, и, если она сыграет, выигрыш зачисляется уже на основной счет.

    Как получить фрибет

    9 июля новый российский футбольный сезон откроется игрой за Суперкубок — «Зенит» сыграет со «Спартаком». Фонбет предлагает фрибет в 2500 рублей. Вот что нужно сделать:

    • Зарегистрироваться
    • Ввести промокод RSC1, если считаете, что победит «Зенит», или RSC2 — «Спартак»
    • Пройти базовую идентификацию

    Если все действия выполнены верно, в приложении (и только в нем) будет доступен фрибет 2000 рублей, еще 500 рублей добавятся, если сыграет ваш прогноз (сделанный в момент регистрации через промокод).

    Фрибет 2500

    Как отыграть

    Использовать фрибет 2000 рублей можно только всей суммой целиком и только на матч Суперкубка «Зенит» — «Спартак».

    Максимальный коэффициент — 5.00 для ординара или события внутри экспресса, при этом общий кэф экспресса не ограничен.

    Если ставка сыграет, на игровой счет будет зачислен выигрыш минус сам фрибет.

    Пример: ставим 2000 с коэффициентом 2.50. 2000 x 2.50 = 5000. Из 5000 рублей вычитаем тело фрибета: 5000 — 2000 = 3000. Это и есть ваш доход, который можно вывести на карту или использовать для новых ставок.

    Если будет начислен еще и фрибет в 500 рублей, на него распространяются те же условия, только ставить уже можно на любые события. Воспользоваться фрибетом нужно за 5 дней.

    Фрибет 2500

    Детали

    • Перед выводом средств необходимо внести установочный депозит минимум в 100 рублей

    • Предложение доступно для граждан РФ 18 лет и старше

    • Регистрироваться необходимо самостоятельно. Липовые учетные записи Фонбет удалит без возможности восстановления

    • Помните, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Тратьте на них не больше, чем можете себе позволить

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    Фонбет — фрибет 2000 рублей: как получить и вывести?

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