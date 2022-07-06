Фрибет 2500 рублей в Фонбете на Суперкубок России

Букмекерская контора Фонбет специально к матчу на Суперкубок России по футболу повышаетдо. Как получить и максимально выгодно воспользоваться — в нашем обзоре.

Фрибет

Фрибет у букмекера — это бесплатная ставка. Контора дает бонусные средства для ставки, и, если она сыграет, выигрыш зачисляется уже на основной счет.

Как получить фрибет

9 июля новый российский футбольный сезон откроется игрой за Суперкубок — «Зенит» сыграет со «Спартаком». Фонбет предлагает фрибет в 2500 рублей . Вот что нужно сделать:

Зарегистрироваться



Ввести промокод RSC1 , если считаете, что победит «Зенит», или RSC2 — «Спартак»



, если считаете, что победит «Зенит», или — «Спартак» Пройти базовую идентификацию

Если все действия выполнены верно, в приложении (и только в нем) будет доступен фрибет 2000 рублей, еще 500 рублей добавятся, если сыграет ваш прогноз (сделанный в момент регистрации через промокод).

Как отыграть

Использовать фрибет 2000 рублей можно только всей суммой целиком и только на матч Суперкубка «Зенит» — «Спартак».

Максимальный коэффициент — 5.00 для ординара или события внутри экспресса, при этом общий кэф экспресса не ограничен.

Если ставка сыграет, на игровой счет будет зачислен выигрыш минус сам фрибет.

Пример: ставим 2000 с коэффициентом 2.50. 2000 x 2.50 = 5000. Из 5000 рублей вычитаем тело фрибета: 5000 — 2000 = 3000. Это и есть ваш доход, который можно вывести на карту или использовать для новых ставок.

Если будет начислен еще и фрибет в 500 рублей, на него распространяются те же условия, только ставить уже можно на любые события. Воспользоваться фрибетом нужно за 5 дней.

Детали

Перед выводом средств необходимо внести установочный депозит минимум в 100 рублей

Предложение доступно для граждан РФ 18 лет и старше

Регистрироваться необходимо самостоятельно. Липовые учетные записи Фонбет удалит без возможности восстановления

Помните, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Тратьте на них не больше, чем можете себе позволить

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