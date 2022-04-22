Новая программа лояльности Olimpbet: фрибеты, кешбэк и деньги на счет

Букмекерская контора Olimpbet запустила новую программу лояльности —. Теперь любые ставки приносят клиентам фрибеты, реальные деньги на счет и кешбэк.

Как попасть в Бонусный клуб?

Надо быть клиентом Olimpbet, то есть зарегистрироваться и пройти идентификацию. Затем нужно перейти на страницу акции и подтвердить свое участие, нажав специальную кнопку. Это все! Два простых шага — и ты часть Бонусного клуба.

Вижу в Бонусном клубе разные уровни. Что это и как их достичь?

В Бонусном клубе есть семь уровней . Они отражают объем ставок, которые ты сделал за месяц. Чем больше сумма всех пари, тем выше уровень. Чтобы достичь первого, достаточно сделать ставки на 5000 рублей.

В акции участвуют пари на любые события с коэффициентом от 1.30. Причем подойдут и ординары, и экспрессы, и системы. Но будь внимателен и проследи, чтобы в экспрессе и системе было хотя бы одно событие с коэффициентом от 1.30.

Какие бонусы я могу получить?

Фрибеты, деньги на счет и кешбэк. Находясь на любом уровне, ты будешь зарабатывать бонусы. Чем выше твой статус, тем выгоднее предложение от Olimpbet.

За достижение первых четырех уровней ты будешь получать фрибеты. Чтобы забрать бонус, перейди на страницу акции и нажми на специальную кнопку.

1 уровень — фрибет 500 рублей



2 уровень — фрибет 1000 рублей



3 уровень — фрибет 2000 рублей



4 уровень — фрибет 5000 рублей

За все VIP-уровни ты получишь 5000 рублей не в виде фрибета, а живыми деньгами, которые будут зачислены на счет.

Начиная со статуса VIP Gold, к бонусам добавится кешбэк на игровой счет.

Уровень VIP Gold — кешбэк 5%

Уровень VIP Platinum — кешбэк 10%

Уровень VIP Diamond — кешбэк 20%

Как я могу потратить бонус?

Поставить на что угодно . Бонусы в виде денег на счет и кешбэка можно использовать для ставок без ограничений или вывести. Фрибетами надо будет воспользоваться в течение 30 дней. Не пугайся, если достиг нужного уровня, а фрибет не появился на счете. Он будет зачислен первого числа следующего месяца.

Но есть возможность получить фрибет сразу. Для этого надо достичь следующего уровня до конца месяца. Например, если ты добрался до первого уровня, а уже через три дня — до второго, то стартовый бонус появится на счете сразу.

Становись частью Бонусного клуба, делай ставки, зарабатывай фрибеты, деньги на счет и кешбэк. Программа лояльности Olimpbet — для тех, кому всегда мало.

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