ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Букмекеры
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игроки «Вильярреала»Ничья, но победа. Сказка «Вильярреала» продолжается
  • 00:32
    • «Реал» уступил «Челси» в Мадриде, но вышел в полуфинал Лиги чемпионов
  • 00:01
    • Гол Чуквезе вывел «Вильярреал» в полуфинал Лиги чемпионов
  • 02:23
    • Фрибет 5000 рублей в БК Олимп. Как получить?
    Все новости спорта

    BetBoom расширил ассортимент спортивных трансляций

    Букмекеры BetBoom (Бинго Бум)
    Букмекерская контора BetBoom объявила об увеличении числа спортивных трансляций, доступных в режиме реального времени клиентам компании.

    Спортивные трансляции на BetBoom
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Спортивные трансляции на BetBoom

    В год прямых эфиров уже более 40 000 штук, причем ряд соревнований нельзя найти не только на федеральных, но и на специализированных спортивных каналах.

    Полный список всех доступных турниров выглядит так:

    Футбол:

    • Англия. Кубок
    • Англия. Чемпионшип
    • Испания. Примера
    • Италия. Серия А
    • Франция. Лига 1
    • Франция. Кубок
    • Чемпионат Испании. Сегунда
    • Россия. Премьер-Лига
    • Кубок Германии
    • Кубок Италии
    • Чемпионат Португалии. Примейра Лига
    • Международный Кубок Чемпионов
    • MLS
    • Китай. Суперлига

    Хоккей:

    • КХЛ
    • Чемпионат мира по хоккею
    • 3HL

    Теннис:

    • US Open
    • Roland Garros
    • Davis Cup
    • ATP (все турниры)
    • WTA Premier
    • WTA International
    • WTA 125K Series

    Баскетбол:

    • Серия турниров FIBA (международные игры + Мужчины. Лига Чемпионов ФИБА)
    • Евролига
    • Еврокубок
    • Чемпионат Испании
    • Мужчины. Суперкубок Испании
    • Мужчины. Кубок Испании
    • Италия. Seria A

    Волейбол:

    • Женщины. Суперлига России
    • Мужчины. Суперлига России
    • Мужчины. Лига наций
    • Италия. Seria A

    Киберспорт:

    • ESL Pro League
    • DPC SEA
    • DPC Western Europe
    • BLAST Premier

    Трансляции доступны всем клиентам BetBoom: на сайте и в приложении, причем в последнем ставки можно делать, не прерывая трансляцию.

    Не пропустите

    Бонус 7000 рублей в BetBoom: как получить?

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ман Сити» заставит «Атлетико» рисковать?
  • «Атлетико» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • «Ливерпуль» снова забьет «Бенфике» больше двух мячей?
  • «Ливерпуль» — «Бенфика». Прогноз и ставки
  • 2.56
    •
  • Голепад на «Энфилде» заказывали?!
  • «Ливерпуль» — «Бенфика». Прогноз и ставки
  • 5.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $100 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры
    Fonbet Винлайн Лига Ставок Олимп ПариМатч 1хСтавка Bettery Мелбет Бетсити Tennisi Бетбум Марафон Зенит GGBet Балтбет PinUp Мостбет Poolbet 888
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры