BetBoom расширил ассортимент спортивных трансляций

Спортивные трансляции на BetBoom Фото: БетБум
В год прямых эфиров уже
Полный список всех доступных турниров выглядит так:
Футбол:
- Англия. Кубок
- Англия. Чемпионшип
- Испания. Примера
- Италия. Серия А
- Франция. Лига 1
- Франция. Кубок
- Чемпионат Испании. Сегунда
- Россия. Премьер-Лига
- Кубок Германии
- Кубок Италии
- Чемпионат Португалии. Примейра Лига
- Международный Кубок Чемпионов
- MLS
- Китай. Суперлига
Хоккей:
- КХЛ
- Чемпионат мира по хоккею
- 3HL
Теннис:
- US Open
- Roland Garros
- Davis Cup
- ATP (все турниры)
- WTA Premier
- WTA International
- WTA 125K Series
Баскетбол:
- Серия турниров FIBA (международные игры + Мужчины. Лига Чемпионов ФИБА)
- Евролига
- Еврокубок
- Чемпионат Испании
- Мужчины. Суперкубок Испании
- Мужчины. Кубок Испании
- Италия. Seria A
Волейбол:
- Женщины. Суперлига России
- Мужчины. Суперлига России
- Мужчины. Лига наций
- Италия. Seria A
Киберспорт:
- ESL Pro League
- DPC SEA
- DPC Western Europe
- BLAST Premier
Трансляции доступны всем клиентам BetBoom: на сайте и в приложении, причем в последнем ставки можно делать, не прерывая трансляцию.