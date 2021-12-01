Olimpbet разыгрывает первые призы. И Mercedes? И Mercedes

1 декабря в 16:00 по Москве

Букмекерская контора Olimpbet в рамках акциипроводит первый розыгрыш призов. Начало —

В первый блок призов акции попали:

PlayStation

iPhone 13

Apple Watch 7

AirPods Pro

Фрибеты от 3000 до 10 000 рублей

Mercedes C-Class

Смотрите трансляцию розыгрыша прямо тут:

Розыгрыш призов в «Новогоднем Драйве» БК Olimpbet — онлайн

Как принять участие

Чтобы получить шанс выиграть призы надо делать ставки в Olimpbet на сумму от 500 рублей и коэффициентом от 1.50. За каждую такую ставку игрок получает «билет», который потом и участвует в розыгрыше. Чем больше ставок, тем больше билетов, тем больше шансов выиграть призы.

Более того, есть розыгрыш утешительных призов в виде фрибетов на общий еженедельный фонд в 50 млн рублей.

Подробнее об акции мы рассказывали вот тут.

Розыгрыши проходят каждую неделю по средам. Главный приз — «Гелендваген» — будет разыгран 5 января 2022 года.