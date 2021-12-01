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    Olimpbet разыгрывает первые призы. И Mercedes? И Mercedes

    Букмекеры Олимп
    Букмекерская контора Olimpbet в рамках акции «Новогодний Драйв» проводит первый розыгрыш призов. Начало — 1 декабря в 16:00 по Москве.

    «Новогодний Драйв» Olimpbet
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Новогодний Драйв» Olimpbet

    В первый блок призов акции попали:

    • PlayStation
    • iPhone 13
    • Apple Watch 7
    • AirPods Pro
    • Фрибеты от 3000 до 10 000 рублей
    • Mercedes C-Class

    Смотрите трансляцию розыгрыша прямо тут:

    Розыгрыш призов в «Новогоднем Драйве» БК Olimpbet — онлайн

    Как принять участие

    Чтобы получить шанс выиграть призы надо делать ставки в Olimpbet на сумму от 500 рублей и коэффициентом от 1.50. За каждую такую ставку игрок получает «билет», который потом и участвует в розыгрыше. Чем больше ставок, тем больше билетов, тем больше шансов выиграть призы.

    Более того, есть розыгрыш утешительных призов в виде фрибетов на общий еженедельный фонд в 50 млн рублей.

    Подробнее об акции мы рассказывали вот тут.

    Принять участие

    Розыгрыши проходят каждую неделю по средам. Главный приз — «Гелендваген» — будет разыгран 5 января 2022 года.

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