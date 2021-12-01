Olimpbet разыгрывает первые призы. И Mercedes? И Mercedes

«Новогодний Драйв» Olimpbet Фото: Olimpbet
В первый блок призов акции попали:
- PlayStation
- iPhone 13
- Apple Watch 7
- AirPods Pro
- Фрибеты от 3000 до 10 000 рублей
Mercedes C-Class
Смотрите трансляцию розыгрыша прямо тут:
Розыгрыш призов в «Новогоднем Драйве» БК Olimpbet — онлайн
Как принять участие
Чтобы получить шанс выиграть призы надо делать ставки в Olimpbet на сумму от 500 рублей и коэффициентом от 1.50. За каждую такую ставку игрок получает «билет», который потом и участвует в розыгрыше. Чем больше ставок, тем больше билетов, тем больше шансов выиграть призы.
Более того, есть розыгрыш утешительных призов в виде фрибетов на общий еженедельный фонд в 50 млн рублей.
Подробнее об акции мы рассказывали вот тут.
Розыгрыши проходят каждую неделю по средам. Главный приз — «Гелендваген» — будет разыгран 5 января 2022 года.