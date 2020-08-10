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    БК «Бетсити» стала партнером «Ростова»

    Букмекеры Бетсити
    Букмекерская компания «Бетсити» и футбольный клуб «Ростов» подписали партнерское соглашение на три ближайших сезона. Сотрудничество распространяется на все матчи РПЛ, матчи «Бетсити» Кубка России и Лиги Европы.

    Валерий Карпин
    Валерий Карпин

    Стадион «Ростов Арена» — второй по посещаемости в стране. Болельщики клуба влюблены в игру и команду, поэтому ФК «Ростов» и «Бетсити» совместными усилиями постараются сделать каждый матч еще атмосфернее. Поклонников команды ждут новые эмоции, эксклюзивные акции, конкурсы в социальных сетях и крутые розыгрыши подарков.

    В июле БК «Бетсити» стала титульным спонсором Кубка России по футболу. Для компании, которая стремится занять лидирующие позиции на букмекерском рынке, это большой и ответственный шаг.

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    Футбольный клуб «Ростов» в свою очередь стремится каждый сезон попадать в еврокубки, завоевывать медали и титулы. Добиться своих целей вместе с надежным партнером будет гораздо проще.

  • Александр Чавкин
  • Генеральный директор «Бетсити»
  • «Ростов» — один из самых стремительно развивающихся проектов нашего футбола. Большие задачи, которые перед собой ставит этот клуб, созвучны амбициям Бетсити. Для нашей компании большая честь и удача начать сотрудничество с футбольным клубом «Ростов», который за последние годы стал узнаваем не только в России, но и на европейской футбольной арене. Игру ростовчан в Лиге чемпионов запомнили даже гранды. Здорово, что теперь логотип Бетсити будет украшать форму жёлто-синих в каждом матче. Надеемся, в рамках наших партнерских отношений нам удастся популяризировать игру и сделать футбол еще привлекательнее для болельщиков.

    • Букмекерская компания «Бетсити» основана в 2003 году. В 2018 году Бетсити вошла в число 500 крупнейших компаний России по версии медиахолдинга РБК, став первой букмекерской компанией, попавшей в этот рейтинг.

  • Вадим Рыбаков
  • Генеральный директор ФК «Ростов»
  • Ситуация, когда федеральный букмекер с ростовскими корнями поддерживает ФК «Ростов» — максимально логичная и правильная. Рад приветствовать Бетсити в рядах партнеров клуба. Благодарен руководству компании за интерес к нашему клубу, убежден, что наше сотрудничество будет взаимовыгодным, а совместные усилия еще раз подчеркнут, что Ростов-на-Дону — футбольный город с огромным количеством болельщиков.

    • В настоящий момент является титульным спонсором Кубка России по футболу, партнером футбольного клуба «Монако» и баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань», а также оказывает поддержку более чем 30 российским спортивным федерациям. 0

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