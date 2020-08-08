Bwin подписал первую команду в РПЛ

Букмекерская контора Bwin подписала контракт с первой в своей истории командой РПЛ — казанским «Рубином»

Контракт начнет действовать с начала сезона 2020/2021. На форме клуба и стадионе появится логотип Bwin. Болельщиков ждут специальные акции как на арене, так и в интернете.

Юрий Куриленко Директор по маркетингу «Диджитал Беттинг» Казань по праву претендует на титул спортивной столицы России, обладая прекрасной инфраструктурой и большой аудиторией болельщиков. Этот фактор стал определяющим при выборе «Рубина» в качестве первого партнера нашей компании среди клубов РПЛ. Амбиции и профессионализм менеджмента клуба, а также потенциал игроков и тренерского штаба позволяет нам надеяться на отличное выступление «Рубина» в новом сезоне.

«Рубин» начнет новый сезон РПЛ начнет 11 августа домашним матчем против «Локомотива».

Рустем Сайманов Генеральный директор «Рубина» Рады, что наш клуб связывает себя партнерскими отношениями с таким солидным брендом, как bwin. Это один из мировых лидеров в своей области, а соглашение с «Рубином» — первый большой спонсорский проект Bwin в российском профессиональном спорте. Логотип компании будет размещен на нашей форме. Надеюсь, что сотрудничество будем плодотворным.

Bwin официально работает в России с 2017 года. Правами на международный бренд в стране владеет и управляет ООО «Диджитал Беттинг». Обзор российского Bwin доступен на LiveSport.Ru. 0