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    «Фонбет» и ЦСКА: 1 млн за гол и 100 тыс. фрибетами

    Букмекеры Фонбет
    Букмекерская контора «Фонбет», которая накануне объявила о подписании спонсорского соглашения с ЦСКА, анонсировала первые совместные акции клуба и БК.

    Александр Парамонов («Фонбет») и Роман Бабаев (ЦСКА)
    Александр Парамонов («Фонбет») и Роман Бабаев (ЦСКА)

    «Миллион рублей за первый гол» — благотворительная акция «Фонбет». Как только ЦСКА в новом сезоне РПЛ забьет первый гол, БК перечислит 1 миллион рублей на благотворительность. Причем адресата платежа определит сам автор гола.

    Помимо этого, «Фонбет» готовит сюрприз болельщикам: совместный конкурс с известными блогерами, такими как 2Drots, Stavr, Алексей Гуркин, Евгений Спиряков и Игорь Олейник. Призами для победителей станут новые игровые футболки ЦСКА.

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    • И для любителе ставок запускается акция «Гонка баллов», призами в которой станут фрибеты (бесплатные ставки).

    Чтобы получить бонусы нужно с 7 по 31 августа делать ставки на матчи ЦСКА с коэффициентом от 1.80 и суммой от 500 рублей. В зачет идут выигрышные ординары и экспрессы, содержащие события РПЛ, Лиги Европы, молодежного первенства РПЛ и чемпионата России по женскому футболу.

    За ставки будут начислены баллы, которые определят место в рейтинге, доступном каждому участнику в онлайн-режиме. 1000 клиентов с максимальным количеством баллов получат бонусы от «Фонбет». Приз за первое место — 100 000 рублей фрибетами.

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