«Фонбет» и ЦСКА: 1 млн за гол и 100 тыс. фрибетами

Букмекерская контора «Фонбет» , которая накануне объявила о подписании спонсорского соглашения с, анонсировала первые совместные акции клуба и БК.

Александр Парамонов («Фонбет») и Роман Бабаев (ЦСКА) «Фонбет», /betting/fonbet/ 10 000 Фрибет новичкам Играть!

«Миллион рублей за первый гол» — благотворительная акция «Фонбет». Как только ЦСКА в новом сезоне РПЛ забьет первый гол, БК перечислит 1 миллион рублей на благотворительность. Причем адресата платежа определит сам автор гола.

Помимо этого, «Фонбет» готовит сюрприз болельщикам: совместный конкурс с известными блогерами, такими как 2Drots, Stavr, Алексей Гуркин, Евгений Спиряков и Игорь Олейник. Призами для победителей станут новые игровые футболки ЦСКА.

И для любителе ставок запускается акция «Гонка баллов», призами в которой станут фрибеты (бесплатные ставки).

Чтобы получить бонусы нужно с 7 по 31 августа делать ставки на матчи ЦСКА с коэффициентом от 1.80 и суммой от 500 рублей . В зачет идут выигрышные ординары и экспрессы, содержащие события РПЛ, Лиги Европы, молодежного первенства РПЛ и чемпионата России по женскому футболу.

За ставки будут начислены баллы, которые определят место в рейтинге, доступном каждому участнику в онлайн-режиме. 1000 клиентов с максимальным количеством баллов получат бонусы от «Фонбет». Приз за первое место — 100 000 рублей фрибетами .