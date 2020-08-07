«Фонбет» и ЦСКА: 1 млн за гол и 100 тыс. фрибетами

«Миллион рублей за первый гол» — благотворительная акция «Фонбет». Как только ЦСКА в новом сезоне РПЛ забьет первый гол, БК перечислит 1 миллион рублей на благотворительность. Причем адресата платежа определит сам автор гола.
Помимо этого, «Фонбет» готовит сюрприз болельщикам: совместный конкурс с известными блогерами, такими как 2Drots, Stavr, Алексей Гуркин, Евгений Спиряков и Игорь Олейник. Призами для победителей станут новые игровые футболки ЦСКА.
И для любителе ставок запускается акция «Гонка баллов», призами в которой станут фрибеты (бесплатные ставки).
Чтобы получить бонусы нужно
За ставки будут начислены баллы, которые определят место в рейтинге, доступном каждому участнику в онлайн-режиме. 1000 клиентов с максимальным количеством баллов получат бонусы от «Фонбет». Приз за первое место —